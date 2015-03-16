Адрон Любитель

Имя: Андрей Пол: Мужской Адрес: Украина Инвестирую в: Интернет-биржи Регистрация: 08.06.2016 Сообщений: 1,177 Благодарностей: 83 УГ: 0 КП: 0.094

Объем рынка доставки готовой еды в Украине превышает $230 млн.



По всему миру e-commerce набирает стремительную популярность и растет на протяжении последних 10 лет. Совсем недавно мы и не думали про заказ еды к себе домой, а сейчас для нас это вполне привычное дело.



Как ни странно, но во время финансового кризиса и нестабильности в стране, интерес к доставке еды на дом у жителей нашей страны увеличился.



На сегодняшний день заказ готовой еды домой стал входить в топ 15 товаров, которые продаются в интернете. Доля людей, которые пользуются интернетом в Украине, составляет 60% населения страны, а это порядка 25 миллионов человек. Около 15-16% этих людей заказывают еду онлайн. Исходя из этого, коло 4 миллионов украинцев готовы покупать еду в интернете. Рынок заказов еды из ресторанов, кафе и служб доставки можно приблизительно оценить в сумму порядка 230 миллионов долларов в год.



Основными заказчиками еды в интернете являются довольно молодые люди до 35 лет, с весьма высоким уровнем личных доходов более 10 тысяч гривен в месяц. Это также связывают с тем, что поколение немного постарше привыкло готовить еду дома.



По подсчетам экспертов за последний год спрос на заказ еды на дом, увеличился более чем на 35%. Эти данные также подтвердили в компании «Яндекс. Украина». Исходя из этих данных в 2017 году, около 16 тысяч украинцев в месяц делают поисковые запросы в интернете на тему «доставка еды». А в 2016 году таких запросов было 10-11 тысяч в месяц, а в 2015 году их было всего 6500 в месяц. Конечно, надо сказать, что «Яндекс. Украина» это порядка 30% на рынке поискового трафике в стране.



На росте рынка доставки еды сказалось множество факторов, украинцам все больше приходится работать сверхурочно и перерабатывать, чтоб обеспечить стабильный жизненный уровень, и хочется сэкономить время на приготовлении пищи.



Специально для mmgp.ru По всему миру e-commerce набирает стремительную популярность и растет на протяжении последних 10 лет. Совсем недавно мы и не думали про заказ еды к себе домой, а сейчас для нас это вполне привычное дело.Как ни странно, но во время финансового кризиса и нестабильности в стране, интерес к доставке еды на дом у жителей нашей страны увеличился.На сегодняшний день заказ готовой еды домой стал входить в топ 15 товаров, которые продаются в интернете. Доля людей, которые пользуются интернетом в Украине, составляет 60% населения страны, а это порядка 25 миллионов человек. Около 15-16% этих людей заказывают еду онлайн. Исходя из этого, коло 4 миллионов украинцев готовы покупать еду в интернете. Рынок заказов еды из ресторанов, кафе и служб доставки можно приблизительно оценить в сумму порядка 230 миллионов долларов в год.Основными заказчиками еды в интернете являются довольно молодые люди до 35 лет, с весьма высоким уровнем личных доходов более 10 тысяч гривен в месяц. Это также связывают с тем, что поколение немного постарше привыкло готовить еду дома.По подсчетам экспертов за последний год спрос на заказ еды на дом, увеличился более чем на 35%. Эти данные также подтвердили в компании «Яндекс. Украина». Исходя из этих данных в 2017 году, около 16 тысяч украинцев в месяц делают поисковые запросы в интернете на тему «доставка еды». А в 2016 году таких запросов было 10-11 тысяч в месяц, а в 2015 году их было всего 6500 в месяц. Конечно, надо сказать, что «Яндекс. Украина» это порядка 30% на рынке поискового трафике в стране.На росте рынка доставки еды сказалось множество факторов, украинцам все больше приходится работать сверхурочно и перерабатывать, чтоб обеспечить стабильный жизненный уровень, и хочется сэкономить время на приготовлении пищи.Специально для mmgp.ru

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