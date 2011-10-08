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Amazon снизила порог для бесплатной доставки для преимущества перед Wal-Mart Stores

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Amazon снизила порог для бесплатной доставки для преимущества перед Wal-Mart Stores
Во вторник Amazon Inc заявила о снижении порога для бесплатной доставки с $ 35 до $ 25. Это способствует компании одержать преимущество перед Wal-Mart Stores Inc в битве за превосходство на рынке электронной торговли.



Компания Amazon уже предлагает бесплатную двухдневную доставку участникам своей программы Prime за $ 99, но новое предложение нацелено на привлечение большего количества покупателей на платформу. В будущем компания надеется превратить новых клиентов в членов программы Prime.



Крупнейший в мире гигант розничной торговли Wal-Mart занимается созданием собственного бизнеса в сфере электронной коммерции. А посредством таких приобретений, как Jet.com, компания сужает огромный разрыв с Amazon в этой области. В прошлом году розничный гигант запустил программу членства под названием ShippingPass, которая предлагает бесплатную двухдневную доставку за $ 49 в год. Но в январе 2017 года Wal-Mart заменила ее бесплатной двухдневной доставкой при заказе на сумму $ 35 и больше.

Перевод специально для mmgp.ru


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