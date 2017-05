Lonsdayl



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 860 Благодарностей: 351 УГ: 6 КП: 0.232 подарки

Amazon снизила порог для бесплатной доставки для преимущества перед Wal-Mart Stores







Компания Amazon уже предлагает бесплатную двухдневную доставку участникам своей программы Prime за $ 99, но новое предложение нацелено на привлечение большего количества покупателей на платформу. В будущем компания надеется превратить новых клиентов в членов программы Prime.







Крупнейший в мире гигант розничной торговли Wal-Mart занимается созданием собственного бизнеса в сфере электронной коммерции. А посредством таких приобретений, как Jet.com, компания сужает огромный разрыв с Amazon в этой области. В прошлом году розничный гигант запустил программу членства под названием ShippingPass, которая предлагает бесплатную двухдневную доставку за $ 49 в год. Но в январе 2017 года Wal-Mart заменила ее бесплатной двухдневной доставкой при заказе на сумму $ 35 и больше.



Перевод специально для mmgp.ru





Во вторник Amazon Inc заявила о снижении порога для бесплатной доставки с $ 35 до $ 25. Это способствует компании одержать преимущество перед Wal-Mart Stores Inc в битве за превосходство на рынке электронной торговли.Компания Amazon уже предлагает бесплатную двухдневную доставку участникам своей программы Prime за $ 99, но новое предложение нацелено на привлечение большего количества покупателей на платформу. В будущем компания надеется превратить новых клиентов в членов программы Prime.Крупнейший в мире гигант розничной торговли Wal-Mart занимается созданием собственного бизнеса в сфере электронной коммерции. А посредством таких приобретений, как Jet.com, компания сужает огромный разрыв с Amazon в этой области. В прошлом году розничный гигант запустил программу членства под названием ShippingPass, которая предлагает бесплатную двухдневную доставку за $ 49 в год. Но в январе 2017 года Wal-Mart заменила ее бесплатной двухдневной доставкой при заказе на сумму $ 35 и больше.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.

WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь! __________________