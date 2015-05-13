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Owl Labs привлек $6млн для смарт видеокамеры, для более естественных видеоконференций

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Owl Labs привлек $6млн для смарт видеокамеры, для более естественных видеоконференций

Стартап Owl Labs, расположенный в Бостоне (город в Массачусетсе), привлек $ 6 млн инвестиций закрыв раунд A для своей смарт видеокамеры для видеоконференций.
Инвестиции предоставил Matrix Partners. Компания нацелена использовать привлеченное финансирование для завершения разработок продукта.



Основанная в 2014 году под руководством Макса Макеева (генеральный директор) совместно с Марком Шнитманом (соучредитель), Owl Labs является разработчиком IoT смарт видеокамеры для видеоконференций, чтобы дать возможность удаленными сотрудникам компаний (или фрилансерам) более естественное общение.

Owl Labs планирует запустить свой продукт летом 2017 года, но купить программное обеспечение можно будет только к концу года.

Перевод специально для MMGP.RU
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Метки
конференция, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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