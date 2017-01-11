Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Вчера, 23:25
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 13
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Vastbit - стабильный ресурс предоставления услуг
Vastbit не является торговой площадкой. Vastbit - стабильный ресурс предоставления услуг, в разрезе таких сервисов:

1. Сервис Lift

Как работает:

Сервис Lift является одним предложений по предоставлению услуг платформой VastВit. Данный механизм является многофункциональным алгоритмом, позволяющим Пользователю одновременно совершить операцию по продаже и покупке криптовалюты Bitcoin. В обязательства партнеров Bitcoin Holdin Ltd входит "финансирование операций, совершенных на платформе расположенной по адресу https://Vastbit.top, посредством перечисления средств - покупатель/продавец, на основании запроса ордера продажи/покупки криптовалюты Bitcoin". Данное партнерство позволяет оформить ордер цифровой валютой Bitcoin на площадке сервиса Lift в течении нескольких минут и реализовать финансирование сделки в течениии 2-х 3-х часов, через финансовый институт страны в котором платформа VastВit проводит сделку. После чего следует мгновенное поступление Bitcoin на кошелек Lift в личном кабинете Пользователя.

Пользователь совершает выбор и фиксацию котировок сделки самостоятельно, вводит количество Bitcoin не превышающее его working Deposit, подтверждает действие единым ордером продажи/покупки криптовалюты Bitcoin.

В сервисе Lift предоставляется возможность, без рисков зафиксировать позиции выгодных котировок, которые проверяются механизмом на % доходности сделки и предоставляется расчет дохода Пользователя от сделки в финансовом ордере.

Сделка которая является не выгодной недопустима и будет заблокирована системой Lift.

Working Deposit - механизм для работы в сервисе Lift. После подписания контракта Privat или Sponsor (с описанием работы по контрактам Вы можете ознакомиться на главной странице в разделе "Контракты"), Working Deposit работает в процессе совершения сделки продажи/покупки криптовалюты Bitcoin.

Доходность сервиса Lift, при минимальном Working Deposit от 0.002 bitcoin в день, при максимальном Working Deposit от 0.28 Bitcoin в день. Bitcoin полученный в результате совершенных сделок в сервисе Lift начисляется в накопительный кошелек "Lift".Вывод доступен не менее 0.01 Bitcoin.

- Процентные начисления:

Пользователь платформы VastВit, зарегистрированный по контракту Privat или Sponsor в сервисе Lift, автоматически пользуется сервисом "Процентных начислений". Начисления в размере 0.2% на остаток дохода полученного в результате совершения сделок в сервисе Lift, производятся один раз в сутки в 00-00 часов. Данный доход начисляется в накопительный кошелек "Процентный". Вывод доступен не менее 0.005 bitcoin.

- Реферальная программа:

Пользователь платформы VastВit получает индивидуальный реферальный ключ, для участия в реферальной системе Lift и регистрации новых Пользователей в свое Реферальное дерево.

Сервис Lift предоставляет реферальную систему в разрезе пяти пакетных механизмов :

1. Lift 0 - предоставляется зарегистрированному Пользователю по контракту Privat или Sponsor. Пользователь получает 5% от дохода всех сделок каждого Пользователя, зарегистрированного по его реферальному ключу на контракт Privat. Данный доход начисляется в кошелек "Реферал".

2. Lift 1 - стартовый пакет для Пользователя, зарегистрированного по контракту Privat и предоставляет колличетсво возможных сделок в сутки- 1 (одну), не зависимо от того, сколько Пользователей его Реферальном дереве. Доход начисляется в накопительный кошелек "Lift".

3. Lift 2 - на данный пакет Пользователь, зарегистрированный по контракту Privat преходит автоматически, когда в его Реферальное дерево зарегистрировалось 300 Пользователей по контракту Privat. Количество возможных сделок в сутки - 2 (две). Доход начисляется в накопительный кошелек "Lift".

4. Lift 3 - порог автоматического подлючения этого пакета, для Пользователя, зарегистрированного по контракту Privat составит 600 пользоватаелей в его Реферальное дерево по контракту Privat. Колличество сделок в сутки -3 (три). Доход начисляется в накопительный кошелек "Lift".

5. Lift 4 - порог автоматического подключения механизма, для Пользователя, зарегистрированного по контракту Privat составит 1200 Пользователей в его Реферальное дерево по контракту Privat. После подключения Пользователь становится Партнером и получает возможность совершения 4-х (четырех) сделок в сутки без удержания комиссии сайта VastВit в размере 50% от дохода по каждой сделке. Доход начисляется в накопительный кошелек "Lift".

2. Сервис Kran

Сервис Kran - это три вспомогательных сайта, которые внедрены в систему VastВit для услуг рекламы и генерации пассивного дохода для Пользователя. В результате размещения вечных ссылок рекламодателей на платформе VastВit, Пользователю предоставляется услуга сбора цифровых долей Bitcoin от 100 до 100000 сатошей:

- Kran 1 возможность сбора через каждые 60 минут.

- Kran 2 возможность сбора через каждые 120 минут.

- Kran 2 возможность сбора через каждые 180 минут.

Пользователь переходит в рекламный сервис Kran на сайте VastВit, нажимает на кнопку "Получить Bit" и осуществляется мгновенное зачисление на кошелек Kran, расположеный в личном кабинете Пользователя. Вывод средств с кошелька Kran возможен в сумме не менее 0.005 Bitcoin.
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