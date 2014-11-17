LightSpace Technologies привлек €800 000 для разработок в сфере 3D-визуализации

LightSpace Technologies, расположенная в Риге (Латвия) компания-разработчик технологий объемных 3D-изображений высокого качества, получила 800 000 евро финансирования. Инвесторами выступили JSC HansaMatrix и Imprimatur Capital Technology Venture Fund.
Компания намерена использовать полученные средства для дальнейшего развития своих технологий и разработки клиентских приложений.
Технологии компании используются в медицине, научной визуализации и приложениях с дополненной реальностью.
Хирургия под визуализационным контролем - это использование набора визуальных данных в режиме реального времени, который отражает точное местоположение выбранного хирургического инструмента по отношению к окружающим анатомическим структурам. Кроме того, минимально инвазивные и неинвазивные методы лечения, такие как лучевая хирургия, ультразвуковая хирургия, роботизированная хирургия и ангиопластика требуют высоко детализированного трехмерного изображения, чтобы оказаться эффективными и минимизировать побочный вред.
Объемный дисплей компании LightSpace Technologies обеспечивает натуральную передачу в режиме реального времени при 3D-визуализации реконструированного МРТ, рентгеновского или ультразвукового 3D-изображения, а также не требует специальных очков и не вызывает утомления глаз. Вид 3D-изображений на дисплее в точности похож на вид реальных объектов.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru