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Биткоину прочат двукратный рост курса
09.05.2017, 20:48

Аналитики ждут от криптовалюты почти $4000 к концу года



Курс самой популярной криптовалюты в мире, биткоина, поставил новый рекорд стоимости, перейдя отметку $1700 и увеличившись на 45% за последний месяц. Новый всплеск интереса к биткоину уже заставил некоторых аналитиков говорить о том, что до конца года курс этой криптовалюты может достичь почти $4000.

Сегодня курс биткоина достиг нового рекорда в $1760, увеличившись за последний месяц на 45%. К настоящему времени объем средств, вложенных в эту кибервалюту, превысил $28 млрд, увеличившись только за сутки на $1 млрд. По данным CNBС, год назад рыночная капитализация биткоинов составляла всего $7,2 млрд. Аналитики отмечают, что к росту курса биткоина в последнее время привело значительное увеличение «длинных» позиций инвесторов — с 7,6 тыс. в начале апреля до 15,3 тыс. сейчас. При этом количество «коротких» позиций с начала апреля осталось неизменным — около 17 тыс.

Эксперты отмечают, что инвесторы стали открывать все больше «длинных» позиций по биткоину из-за нескольких причин. Одной из них стало апрельское решение властей Японии, включивших криптовалюты в список официальных платежных средств на территории страны. Только на этом решении курс биткоина через две недели вырос более чем на $100. Доверия к криптовалютам постоянно добавляют новости о внедрении во все большем количестве стран мира системы блокчейн, реализованной в том числе при работе криптовалют. Еще одной причиной могли стать внесенные в конце апреля изменения в код поддержки другой криптовалюты — лайткоина. Эти изменения позволили значительно повысить скорость совершения транcакций и дали надежду на то, что похожие изменения скоро будут внесены и в систему торговли биткоинами.

Рост интереса инвесторов к биткоину и взлет его курса уже заставил некоторых аналитиков давать еще более радужные прогнозы в отношении этой криптовалюты. Представитель британской консалтинговой компании Altus Consulting Адам Дэвис вчера заявил, что к концу года курс биткоина может достичь £3000 ($3880). Господин Дэвис объясняет это несколькими факторами. Один из них — рост популярности биткоина среди «серых» инвесторов — тех, кто хочет инвестировать и сохранять свои легальные средства при помощи международных трансакций, но не привлекая при этом внимания властей своих стран. По мнению британского консультанта, действия властей некоторых стран, которые либо отказываются признавать криптовалюты и регулировать их, либо совершают необдуманные действия со своей собственной валютой — как, например, власти Индии с прошлогодним внезапным обменом банкнот, повышают интерес людей к альтернативным сервисам и инвестициям, в том числе к переводу части средств в биткоины. Еще одной причиной взрывного роста биткоина в этом году господин Дэвис считает увеличение экономической неопределенности из-за «Брексита», политики Дональда Трампа и замедления роста китайской экономики. Инвесторов привлекает и то, что криптовалюты не зависят от прямого вмешательства властей какой-либо страны-эмитента и спрос на данный вид криптовалюты определяется самими потребителями.

Евгений Хвостик

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