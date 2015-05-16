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Стартап RedLock привлек $12 млн. инвестиций

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Стартап RedLock привлек $12 млн. инвестиций

Стартап RedLock из Менло-Парка, Калифорния, который предоставляет клиентам доступ к облачной платформе безопасности инфраструктуры, привлекла $ 12 млн. инвестиций.

Инвесторами в раунде стали Sierra Ventures, Storm Ventures, Dell Technologies Capital и другие.
На полученные средства компания планирует официально запустить свое решение и расширить операции.

Руководитель компании ее генеральный директор и соучредитель Варан Бадвар. RedLock запустил собственную облачную платформу RedLock Cloud 360 ™, которая позволяет организациям улучшить управление цифровой безопасностью и комплаенс-рисками в масштабах всей общедоступной облачной инфраструктуры без ущерба для сотрудничества между разработчиками программного обеспечения и IT операциями для автоматизации разработки программного обеспечения. С RedLock Cloud 360 команды безопасности получают единое представление о существующих и потенциальных рисках по всей облачной инфраструктуре, по нескольким ведущим провайдерам публичных облачных услуг: таких как Amazon Web Services (AWS).

Платформа автоматически обнаруживает рабочие нагрузки в пределах в сред и обеспечивает непрерывный мониторинг, обнаружение аномалий, адаптивный ответ, и отчетность о соответствии.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/redlock-raises-12m-in-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/59121127bc6e1
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