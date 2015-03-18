|
В 1 квартале 2017 года российские банки выдали всего 3 валютных ипотечных кредита
До 2014 года валютные ипотечные кредиты не были редкостью, наоборот, так как курс рубля был стабилен, то выгоднее было брать ипотечные кредиты в валюте, так как их ставка намного меньше рублевых. Большое количество россиян воспользовались этим преимуществом. В 2014 году, когда рубль упал чуть ли не в два раза, доходы россиян рублях остались неизменными, многие россияне столкнулись с проблемой выплаты валютных ипотечных кредитов. И хотя государство говорило, что будет помогать гражданам, взявшим валютную ипотеку, реальной помощи не последовало и каждый остался наедине со своей проблемой.
Вместе с падением курса рубля началось и падение стоимости жилья. Получалось так, что даже если заемщики и продадут свое жилье, его стоимость не покрыла бы расходов по ипотеке. Фактически в сложной ситуации оказались и сами банки, так как валютная ипотека из-за дешевеющей недвижимости была слабо обеспечена. В такой ситуации многие банки предпочитали идти на компромисс с заемщиком, предоставляя отсрочки, увеличивая сроки погашения ипотеки.
Из-за неопределенности курса рубля люди перестали брать валютную ипотеку. В 1 квартале 2017 года было взято только 3 валютных ипотечных кредита. Общая сумма трех выданных валютных кредитов составила 240 миллионов рублей, а средневзвешенная ставка - 6.84%.
Тем временем только за 1 квартал 2017 года задолженность по валютным ипотечным кредитам сократилась на 19.5% и составила 57 миллиардов рублей.
Всего за 1 квартал 2017 года российские банки выдали 178 тысяч ипотечных кредитов (из них три валютных) на общую сумму 321 миллиард рублей. Средний размер одного ипотечного кредита составил 1.8 миллиона рублей. Средняя ставка рублевого ипотечного кредита в 1 квартале 2017 года составила 11.8% годовых.
В 1 квартале 2017 года отмечалось снижение процентной ставки по ипотечным кредитам во многих банках. Также падают цены на жилье. В некоторых регионах России падение стоимости жилья в 1 квартале составило 5% и более процентов. Отмечается снижение темпов строительства. Застройщики строили жилье в кредит и чтобы расплатиться перед банками по кредитам они вынуждены постоянно снижать цены на жилье и эта тенденция продолжается, так как спрос на жилье падает и остается большое количество невостребованного жилья. Оказывает влияние на цены и вторичное жилье.
Специально для mmgp.ru