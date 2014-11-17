Solovis привлек $8 миллионов для платформы по управлению портфелями активов

Solovis, имеющая офисы в Далласе и Шарлоттсвилле компания, предоставляющая платформу для управления портфелями множественных активов, аналитики и создания отчетов для партнеров с ограниченной ответственностью, получила 8 миллионов долларов инвестиций в Серии А. Раунд возглавила компания Edison Partners при участии MissionOG, OCA Ventures, Timberline Ventures, Северо-Западного университета, Cultivation Ventures и учредителя Backstop Solutions Джереми Бэкона.
Компания намерена использовать средства для расширения своей команды в Далласе (Техас) и Шарлоттсвилле (Виргиния), а также установить свое присутствие в Нью-Йорке и Сан-Франциско.
Основанная Джошем Смитом (главный исполнительный директор) и Калебом Дойзом (технический директор), компания Solovis предоставляет организациям, фондам целевого капитала, пенсионным фондам и семейным офисам платформу для управления портфелями множественных активов, которая позволяет спрогнозировать эффективность вложений, риски, ликвидность и денежные потоки.
Пакет динамического прогнозирования Solovis предлагает набор усовершенствованных инструментов моделирования для анализа влияния будущих денежных потоков, транзакций и изменений в уровнях риска. Этот пакет включает модель прогнозирования, которая позволяет предсказать денежные потоки и рост любого актива, а также дополняется механизмом альтернативных сценариев, дающим возможность анализировать влияние набора пользовательских сценариев на портфель инвестиций. Вместе эти модули являются мощными инструментами моделирования, которые предлагают инвестиционным командам структуру для понимания картины потенциальных результатов.
Основными положительными чертами платформы являются скорость, удобство, быстрый доступ к данным, разнообразные пользовательские настройки, возможность управление портфелями с несколькими активами в одной системе.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru