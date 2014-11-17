Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,312 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Solovis привлек $8 миллионов для платформы по управлению портфелями активов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:43
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,561
Благодарностей: 801
УГ: 5
КП: 0.112
подарки
Solovis привлек $8 миллионов для платформы по управлению портфелями активов

Solovis, имеющая офисы в Далласе и Шарлоттсвилле компания, предоставляющая платформу для управления портфелями множественных активов, аналитики и создания отчетов для партнеров с ограниченной ответственностью, получила 8 миллионов долларов инвестиций в Серии А. Раунд возглавила компания Edison Partners при участии MissionOG, OCA Ventures, Timberline Ventures, Северо-Западного университета, Cultivation Ventures и учредителя Backstop Solutions Джереми Бэкона.


Компания намерена использовать средства для расширения своей команды в Далласе (Техас) и Шарлоттсвилле (Виргиния), а также установить свое присутствие в Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Основанная Джошем Смитом (главный исполнительный директор) и Калебом Дойзом (технический директор), компания Solovis предоставляет организациям, фондам целевого капитала, пенсионным фондам и семейным офисам платформу для управления портфелями множественных активов, которая позволяет спрогнозировать эффективность вложений, риски, ликвидность и денежные потоки.


Пакет динамического прогнозирования Solovis предлагает набор усовершенствованных инструментов моделирования для анализа влияния будущих денежных потоков, транзакций и изменений в уровнях риска. Этот пакет включает модель прогнозирования, которая позволяет предсказать денежные потоки и рост любого актива, а также дополняется механизмом альтернативных сценариев, дающим возможность анализировать влияние набора пользовательских сценариев на портфель инвестиций. Вместе эти модули являются мощными инструментами моделирования, которые предлагают инвестиционным командам структуру для понимания картины потенциальных результатов.


Основными положительными чертами платформы являются скорость, удобство, быстрый доступ к данным, разнообразные пользовательские настройки, возможность управление портфелями с несколькими активами в одной системе.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
WorkMarket привлек $25 миллионов для платформы по управлению фрилансерами inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 6 27.04.2017 23:32
TurboTenant привлек $1.5 млн для платформы по управлению арендой недвижимости Alcest Горячие новости 0 18.04.2017 21:31
Стартап dapulse привлек $25 млн для платформы по управлению бизнесом Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.04.2017 17:31
Icertis привлек $25 млн платформы по управлению контрактами Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.03.2017 17:48
Разработчик платформы по управлению капиталом Liqid привлек €4,5 млн Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 1 07.03.2017 02:17

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Sanik
The Klides - klides.com
От Sanik в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Дмитрий Минкин
Надери "МАРАФОН".Прогнозы П1,П2,1Х,Х2,12 (Одинарные).Футбол.
От Дмитрий Минкин в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар ккроха666
Бесплатные карточки
От ккроха666 в разделе «Халява»
Аватар bighyip
Финансовые рынки Британии ждут итогов референдума
От bighyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mysilver
Призы самым активным копирайтерам форума
От mysilver в разделе «Общий раздел»
Аватар jansen
Чудеса в ВТБ: прибыль падает, акции растут
От jansen в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
410,312
Тем
468,874
Сообщений
11,579,816

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube