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vastbit.top биржи продажа покупка единым ордером, аналогов нет.Топ сайт, FREE пакеты

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Старый Сегодня, 22:05
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 11
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
vastbit.top биржи продажа покупка единым ордером, аналогов нет.Топ сайт, FREE пакеты
Cайт Vastbit.top, только браузер, проэкт новый.
1. Аналогов нет, есть похожий в Китае.
2. Суть - 5 видов зароботка на Bitcion, прозрачность с конкретным описаним работы по каждому сервису на сайте. Работа по контракту.
3. Сайт своего рода посредник, площадка предоставляющая услуги за % от дохода Пользователей.
4. Кран до 1000000 сатоши, сделки, выгодные биржи, одновременно купля продажа. FREE пакеты.
Читайте информацию: правила, политика ордеров, контракты и т.д.
Вопросы пишите в техподдержку сайта.
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