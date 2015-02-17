veranika55 Профессионал

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В малом бизнесе происходит замещение плановых проверок внеплановыми



В России на долю малого бизнеса приходится не более 20% ВВП страны. С одной стороны Президент и Правительство понимают, какую важную роль играет малый бизнес в экономики любой страны и даже декларируют, что Россия должна пойти по пути Европы, развивать частное предпринимательство и добиться того, чтобы в России также как и в Европе на долю малого бизнеса приходилось более 50% от ВВП, тогда наша страна не будет так зависеть от нефти и газа, ведь у нее будет свой сильный средний класс. С другой стороны, иногда кажется наши государственные органы все делают с точностью наоборот, от того, что декларирует правительство.



Несколько лет подряд Президент говорит, что пора прекратить "кошмарить" мелкий бизнес и надо сократить количество проверок, на самом деле, как показали опросы предпринимателей в разных регионах России, количество проверок только растет. Только названия проверок меняются. Президент сказал сократить количество плановых проверок. Действительно их стало меньше, только на смену плановым проверкам пришли внеплановые.



Согласно проведенного опроса 2.2 тысячи предпринимателей из 60 регионов страны, количество людей заявивших о проведенных плановых проверках снизилось с 73% в 2015 году до 52% в 2016 году. В то же время увеличилось количество различного вида внеплановых проверок. Количество внеплановых проверок возросло с 22% до 31% в 2016 году, прокурорских проверок увеличилось с 17% до 22%, рейдовых с 8% до 13%, число проверок по жалобам граждан возросло с 15% до 20%, проверок в связи с административными расследованиями стало больше с 11% до 16%. И если о плановых проверках предприниматели знали заранее, к ним готовились, "подчищали" хвосты, то внеплановые проверки проходят внезапно и их последствия для предпринимателей намного серьезней.



Согласно опросам предпринимателей на устранение последствий проверок у 39% опрошенных ушло около 20% общей выручки, у 25% предпринимателей ушло от 10% до 20% от выручки, у 19% от 5% до 10% от общей выручки. Чтобы представить размер этой цифры, предприниматели платят налог на доходы в размере 6% от общей выручки. Получается всю выручку предприниматели вынуждены отдавать проверяющим органам, не хватает денег ни на закуп, ни на аренду, ни зарплату наемным сотрудникам.



Специально для mmgp.ru

100% уникальный текст.



https://text.ru/antiplagiat/591200f0a3efe Во многих развитых странах мира большое внимание уделяется малому бизнесу и делается все возможное для роста предпринимательства. Малый бизнес дает экономике новые рабочие места, платит налоги, поднимает экономику. Так в Китае 80% ВВП дает частный бизнес, а это вторая экономика мира. В США на долю частного бизнеса приходится 50% ВВП. Во многих странах Европы малый бизнес обеспечивает более 50% ВВП страны.В России на долю малого бизнеса приходится не более 20% ВВП страны. С одной стороны Президент и Правительство понимают, какую важную роль играет малый бизнес в экономики любой страны и даже декларируют, что Россия должна пойти по пути Европы, развивать частное предпринимательство и добиться того, чтобы в России также как и в Европе на долю малого бизнеса приходилось более 50% от ВВП, тогда наша страна не будет так зависеть от нефти и газа, ведь у нее будет свой сильный средний класс. С другой стороны, иногда кажется наши государственные органы все делают с точностью наоборот, от того, что декларирует правительство.Несколько лет подряд Президент говорит, что пора прекратить "кошмарить" мелкий бизнес и надо сократить количество проверок, на самом деле, как показали опросы предпринимателей в разных регионах России, количество проверок только растет. Только названия проверок меняются. Президент сказал сократить количество плановых проверок. Действительно их стало меньше, только на смену плановым проверкам пришли внеплановые.Согласно проведенного опроса 2.2 тысячи предпринимателей из 60 регионов страны, количество людей заявивших о проведенных плановых проверках снизилось с 73% в 2015 году до 52% в 2016 году. В то же время увеличилось количество различного вида внеплановых проверок. Количество внеплановых проверок возросло с 22% до 31% в 2016 году, прокурорских проверок увеличилось с 17% до 22%, рейдовых с 8% до 13%, число проверок по жалобам граждан возросло с 15% до 20%, проверок в связи с административными расследованиями стало больше с 11% до 16%. И если о плановых проверках предприниматели знали заранее, к ним готовились, "подчищали" хвосты, то внеплановые проверки проходят внезапно и их последствия для предпринимателей намного серьезней.Согласно опросам предпринимателей на устранение последствий проверок у 39% опрошенных ушло около 20% общей выручки, у 25% предпринимателей ушло от 10% до 20% от выручки, у 19% от 5% до 10% от общей выручки. Чтобы представить размер этой цифры, предприниматели платят налог на доходы в размере 6% от общей выручки. Получается всю выручку предприниматели вынуждены отдавать проверяющим органам, не хватает денег ни на закуп, ни на аренду, ни зарплату наемным сотрудникам.Специально для mmgp.ru100% уникальный текст.

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