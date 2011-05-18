Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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vastbit.top биржи продажа покупка единым ордером, аналогов нет.Топ сайт, FREE пакеты

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Биржи, на которых происходит торговля криптовалютами.
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Старый Сегодня, 21:45
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 11
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
vastbit.top биржи продажа покупка единым ордером, аналогов нет.Топ сайт, FREE пакеты
сайт Vastbit.top, только браузер,проэкт новый.
1. Аналогов нет, есть похожий в Китае.
2. Суть - 5 видов зароботка на Bitcion, прозрачность с конкретным описаним работы по каждому сервису на сайте. Работа по контракту.
3. Сайт своего рода посредник, площадка предоставляющая услуги за % от дохода Пользователей.
4. Кран до 1000000 сатоши, сделки, выгодные биржи, одновременно купля продажа. FREE пакеты.
Читайте информацию: правила, политика и контракты.
Вопросы пишите в техподдержку сайта.
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Liua на форуме  
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