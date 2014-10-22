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Японцы жалеют, что из-за новых экологических норм они теперь не могут купить УАЗ-3909

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#1
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Японцы жалеют, что из-за новых экологических норм они теперь не могут купить УАЗ-3909


Год назад, на этом форуме один участник уже сообщал, что невероятно, но факт: - в Японии есть спрос на УАЗ-3909 российского производства, то есть как её зовут ещё в народе "буханку" и вот в своем вчерашнем майском выпуске, издание "Российская газета" снова для своих читателей подтвердило этот факт - спрос на эту машину так и не пошёл на убыль и машина пользуется популярностью среди разных слоёв японского населения.

У японцев даже есть свой специальный сайт созданный компанией-импортером УАЗов, который называется UAZ JAPAN, где можно из каталога заказать себя понравившееся авто из России. Правда до ужесточения экологических норм в Японии, "буханка" ввезенная в страну восходящего Солнца, можно сказать, что стоила ещё своих денег: чуть более 20 000 долларов США и сюда входила и растаможка и какой-то минимальный тюнинг от продавца и всякого рода иные накрутки в цене. Ну а вот после принятия нового законодательства в сфере экологии, цена "буханки" просто взлетела вверх более чем в 2 раза и сейчас самый "дешевый" вариант УАЗ-3909 стоит от уже от 40 000 долл. США., правда эту стоимость теперь входит и серьезный тюнинг машины, а также технические переделки, чтобы она соответствовала бы принятым новым японским экологическим нормам, ну а иначе штраф и причём немалый.

Господин Юдзи Ивамото, который является владельцем компании импортирующем эти автомобили в Японию утверждает, что в основном благодаря тому, что у многих японцев эта машина вызывает ностальгические чувства, то она во многом и продается в этой стране. Дело в том, что её дизайн особенно старшему поколению напоминает автомобили, которые выпускали в Японии более 40 лет тому назад. А еще японцев прельщает в ней минимализм, потому многие из них сами фанаты простоты, а быт у них очень аскетичен. Плюс безусловно высокая проходимость по дорогам, что несомненно удобно, например, при выездах на природу, на те же пикники.

Между тем, российские специалисты, которые связаны с этими автомобилями говорят, что всё-таки на самом деле, после недавних ужесточений экологических норм, экспорт из России в Японию УАЗов-3909 попал под полный запрет и теперь ульяновскому автозаводу остается только посылать запчасти, да помогать японцам в их попытках переделать эту машину под новые нормы, ну чтобы на них можно было еще ездить, не платя дикие штрафы. А может даже попытаться открыть свой технический центр на Дальнем Востоке, где из стандартных УАЗов этой модели делать такие, которые будут соответствовать новым японским экологическим нормам. Это пока единственный выход для них для того, чтобы продолжить экспорт в Японию этих машин и зарабатывать свою прибыль на этих автомобилях. Автомобилей прошлого века и практически раритетов.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5911f78ee5e18
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