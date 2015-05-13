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Revolution Prep привлек $4 млн для сервиса по подготовки студентов к экзаменам

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Revolution Prep привлек $4 млн для сервиса по подготовки студентов к экзаменам



Стартап Revolution Prep, расположенный в Санта-Моника (штат Калифорния), привлек $ 4 млн инвестиций для своего сервиса по подготовки студентов к экзаменам.
Инвестиции предоставили уже существующие инвесторы из Kennet Partners в сотрудничестве с несколькими организациями, работающие в сфере образования. Благодаря финансированию главный исполнительный директор Catapult Джеффри Коэн вместе с президентом Learning General Assembly Скоттом Киркпатриком, присоединятся к совету директоров Revolution Prep.

Компания планирует использовать привлеченное финансирование для разработок новых инновационных программ и для раскрутки своего последнего продукта в сфере онлайн-обучения.

Основанная в 2002 года под руководством Рамита Варма (сейчас генеральный директор), Revolution Prep является разработчиком программного обеспечения как услуга образования поставщика, которое дает возможность студентам получать более высокие оценки на экзаменах, а также значительно улучшить академические навыки.
Revolution Prep включает в себя самые эффективные методы обучения и предлагает программы в классах школ и университетов, у частных репетиторов, а также в онлайн-обучении.

Также напомню, что стартап последний раз привлекал инвестиции в мае 2010 года. $ 15 млн передал венчурный фонд Kennet Partners.

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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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