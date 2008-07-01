Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,308 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

AppsXplora Investment - appsxplora.co

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:16
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 68,814
Благодарностей: 4,906
Записей в блоге: 3
УГ: 26
КП: 0.140
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
AppsXplora Investment - appsxplora.co
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 09.05.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin AdvCash

языки: EN



Описание:

Цитата:
Разработка мобильных приложений не из дешевых, поэтому подобные вопросы являются законными. По имеющимся данным, стоимость разработки мобильных приложений может варьироваться от $ 3000 и до $ 1 млн. Прежде чем вы начнете работать в этой новой отрасли, ожидания относительно рентабельности и монетизации должны быть очень четкими. Отраслевые отчеты показали, что около 1,5 миллиарда мобильных пользователей с доминированием Google составляют около 900 миллионов пользователей и 600 пользователей устройств Apple. Только эти цифры говорят о многих возможностях для разработки мобильных приложений, так как все эти пользователи будут использовать мобильные приложения.
Инвест планы:

1.5% в день 3 дня(+возврат вклада)
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Apple 5s Plan $10.00 - $49.00 1.50

1.8% в день 6 дней(+возврат вклада)
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Apple 6s Plan $50.00 - $89.00 1.80

2% в день 9 дней(+возврат вклада)
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Apple 7 Plus Plan $90.00 - $120.00 2.00

депозит:

09.05.17 14:07 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U13939434 from U1294xxx. Batch: 175606266. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to AppsXplora Development Investment User allhyips.

подробности:

Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 120$
Реферальские: 1.5%
Выплаты: инстантом
Скрипт: GoldCoders appsxplora.co - Licensed
Особенности: SSL +

Name Server: GWEN.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: LYNN.NS.CLOUDFLARE.COM
Created by Registrar: ENOM, LLC
Last Updated by Registrar: ENOM, LLC
Domain Registration Date: Fri Apr 28 13:05:59 GMT 2017
Domain Expiration Date: Fri Apr 27 23:59:59 GMT 2018
Domain Last Updated Date: Fri May 05 04:41:34 GMT 2017

РЕГИСТРАЦИЯ
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

All-HYIPs.info информируем о выплатах на 100+ тематических площадках интернета.
all-hyips вне форума  
Старый Сегодня, 21:24
#2
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 40,591
Благодарностей: 39,871
Записей в блоге: 11
УГ: 61
КП: 0.085
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: AppsXplora Investment - appsxplora.co
Партизан, планы в принципе рабочие, только ссл бесплатный, не хочет открывать яндекс.
__________________
Баннер 7$/неделя РЕКЛАМА Подпись 7$/месяц
КЭШБЕРИ - Лидер микро кредитования Доходность до 600% годовых!HYIPROOM.RU - НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЛОГ С ИГРАМИ, БОНУСАМИ И СТРАХОВКОЙ ДЕПОЗИТОВ!Fairmonitor.com - ВАШИ РЕФБЕКИ РАБОТАЮТ НА ВАС!InvestorsStartPage.com - портал №1 для профессиональных инвесторов!
Smirnov Nikolay на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Legen Investment Limited - Legend-investment.com lynguyenchina Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 954 12.04.2017 19:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ~XG~
Русстройбанк - rsb-bank.ru
От ~XG~ в разделе «Список проблемных банков России»
Аватар Oliver Frank
В Беларуси 1 июля пройдет деноминация национальной валюты
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bespo6ta
one-profit.net - one-profit
От bespo6ta в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Polina75
Шанс хороший автомбиль?
От Polina75 в разделе «Авто»
Аватара нет
To European Capital Market-www.euro-cm.com
От Dred в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bodrov
Убрали комиссию на ввод через Сбербанк
От bodrov в разделе «Яндекс-Деньги»
.     
Пользователей
410,308
Тем
468,859
Сообщений
11,579,475

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube