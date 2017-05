all-hyips Топ Мастер

Пол: Женский Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 01.07.2008 Сообщений: 68,814 Благодарностей: 4,906 Записей в блоге: 3 УГ: 26 КП: 0.140 подарки награды

AppsXplora Investment - appsxplora.co



старт 09.05.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin AdvCash



языки: EN







Описание:



Цитата: Разработка мобильных приложений не из дешевых, поэтому подобные вопросы являются законными. По имеющимся данным, стоимость разработки мобильных приложений может варьироваться от $ 3000 и до $ 1 млн. Прежде чем вы начнете работать в этой новой отрасли, ожидания относительно рентабельности и монетизации должны быть очень четкими. Отраслевые отчеты показали, что около 1,5 миллиарда мобильных пользователей с доминированием Google составляют около 900 миллионов пользователей и 600 пользователей устройств Apple. Только эти цифры говорят о многих возможностях для разработки мобильных приложений, так как все эти пользователи будут использовать мобильные приложения. Инвест планы:



1.5% в день 3 дня(+возврат вклада)

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Apple 5s Plan $10.00 - $49.00 1.50



1.8% в день 6 дней(+возврат вклада)

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Apple 6s Plan $50.00 - $89.00 1.80



2% в день 9 дней(+возврат вклада)

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Apple 7 Plus Plan $90.00 - $120.00 2.00







депозит:



09.05.17 14:07 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U13939434 from U1294xxx. Batch: 175606266. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to AppsXplora Development Investment User allhyips.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 120$

Реферальские: 1.5%

Выплаты: инстантом

Скрипт: GoldCoders appsxplora.co - Licensed

Особенности: SSL +



Name Server: GWEN.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: LYNN.NS.CLOUDFLARE.COM

Created by Registrar: ENOM, LLC

Last Updated by Registrar: ENOM, LLC

Domain Registration Date: Fri Apr 28 13:05:59 GMT 2017

Domain Expiration Date: Fri Apr 27 23:59:59 GMT 2018

Domain Last Updated Date: Fri May 05 04:41:34 GMT 2017



РЕГИСТРАЦИЯ Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.старт 09.05.2017языки: EN09.05.17 14:07 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U13939434 from U1294xxx. Batch: 175606266. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to AppsXplora Development Investment User allhyips.Минимальный вклад: 10$Максимальный вклад: 120$Реферальские: 1.5%Выплаты: инстантомСкрипт: GoldCoders appsxplora.co - LicensedОсобенности: SSL +Name Server: GWEN.NS.CLOUDFLARE.COMName Server: LYNN.NS.CLOUDFLARE.COMCreated by Registrar: ENOM, LLCLast Updated by Registrar: ENOM, LLCDomain Registration Date: Fri Apr 28 13:05:59 GMT 2017Domain Expiration Date: Fri Apr 27 23:59:59 GMT 2018Domain Last Updated Date: Fri May 05 04:41:34 GMT 2017

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

All-HYIPs.info информируем о выплатах на 100+ тематических площадках интернета. __________________