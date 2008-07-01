AppsXplora Investment - appsxplora.co

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старт 09.05.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin AdvCash
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Разработка мобильных приложений не из дешевых, поэтому подобные вопросы являются законными. По имеющимся данным, стоимость разработки мобильных приложений может варьироваться от $ 3000 и до $ 1 млн. Прежде чем вы начнете работать в этой новой отрасли, ожидания относительно рентабельности и монетизации должны быть очень четкими. Отраслевые отчеты показали, что около 1,5 миллиарда мобильных пользователей с доминированием Google составляют около 900 миллионов пользователей и 600 пользователей устройств Apple. Только эти цифры говорят о многих возможностях для разработки мобильных приложений, так как все эти пользователи будут использовать мобильные приложения.
1.5% в день 3 дня(+возврат вклада)
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Apple 5s Plan $10.00 - $49.00 1.50
1.8% в день 6 дней(+возврат вклада)
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Apple 6s Plan $50.00 - $89.00 1.80
2% в день 9 дней(+возврат вклада)
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Apple 7 Plus Plan $90.00 - $120.00 2.00
депозит:
09.05.17 14:07 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U13939434 from U1294xxx. Batch: 175606266. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to AppsXplora Development Investment User allhyips.
подробности:
Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 120$
Реферальские: 1.5%
Выплаты: инстантом
Скрипт: GoldCoders appsxplora.co - Licensed
Особенности: SSL +
Name Server: GWEN.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: LYNN.NS.CLOUDFLARE.COM
Created by Registrar: ENOM, LLC
Last Updated by Registrar: ENOM, LLC
Domain Registration Date: Fri Apr 28 13:05:59 GMT 2017
Domain Expiration Date: Fri Apr 27 23:59:59 GMT 2018
Domain Last Updated Date: Fri May 05 04:41:34 GMT 2017
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