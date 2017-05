pilot10 Топ Мастер

Японский электронный гигант через две недели запустит биткойн-биржу GMO-Z

Одна из крупнейших компаний Японии GMO Internet заявила, что 24 мая собирается запустить собственную блокчейн-платформу GMO-Z.



Хотя биржа будет запущена только через две недели, предварительная регистрация уже открыта. Очевидно, что GMO-Z хочет оказать значительное влияние на криптовалютный сектор. Компания имеет достаточно большое присутствие на рынке, чтобы в ближайшие месяцы рассказать о новой платформе огромной аудитории. GMO-Z также предложит услугу кошелька, хотя это не будет ее основным направлением.



Эта новость появилась в интересное для Японии время. С тех пор как новое регулирование криптовалюты вступило в силу, цена биткойна стремительно растет. Очевидно, что Япония быстро становится очагом криптовалютной активности.



Еще более интересно то, что новая биржа будет застрахована. Страхование осуществляется компанией Mitsui Sumitomo Kaika Kaisha Insurance Co, Ltd. Если платформа пострадает от кибератак и краж, убытки будут возмещены.



Биржа нацелена также на обеспечение услуги холодного хранения.



Немаловажно то, что GMO-Z не будет взимать комиссию за биткойн-транзакции. Плата за вывод средств также не взимается, что является приятным дополнением к и без того немалому набору плюсов биржи.



На день своего запуска GMO-Z будет иметь около 500 миллионов иен в резервном капитале. Поддержка эфира будет добавлена ​​позднее: пока что эфир в листинге биржи не представлен.



