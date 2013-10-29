Немецкий центральный банк: Биткоин «спекулятивный объект» от «неизвестных деятелей»
Член Совета Бундесбанка Германии Карл-Людвиг Тиле (Carl-Ludwig Thiele ) предостерег от использования Биткоина, назвав его «спекулятивным объектом», выпущенным «неизвестными деятелями».
В комментарии местной газете Die Welt, Тиле сказал, что потребители не должны забывать прошлое Биткоина только потому, что его стоимость сейчас выше, чем когда-либо.
Он сказал:
«Биткоин - спекулятивный объект, стоимость которого очень быстро меняется. Возможно, в последнее время у него и были крутые подъемы, но в прошлом все было по-другому».
«С нашей точки зрения, Биткоин не является подходящим средством хранения ценности. Просто посмотрите на этот крайне изменчивый обменный курс, что он демонстрирует ».
Немецкий уклон
Комментарий Тиле это отображение позиции осторожности в отношении криптовалют со стороны финансовых игроков в Германии. В последние несколько лет мы стали свидетелями различных предрассудков со стороны отечественных банков, которые держали компании Биткоина на расстоянии вытянутой руки.
Ярким примером является LocalBitcoins, который в 2014 году был вынужден приостановить операции в стране из-за неопределенности регулирования его полномочий (с тех пор он снова вышел на рынок).
Тем временем, Тиле определяет Биткоина как нечто, что он «не видит в качестве валюты», но которое «распределяется» тем, кого он называет «неизвестными деятелями».
«Тот, кто считает Биткоин таким же стабильным, как доллар или евро, должен нести за это ответственность», - сказал он, добавив, что центральный банк «не будет принимать никаких инвестиционных решений от имени граждан».
Между тем история Блокчейна в Германии, задает знакомый тон: так растет число партнерських взаимоотношений между банками и стартапами. Сам Тиле считает, что технология «интересная», так сообщает Die Welt.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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