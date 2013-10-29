Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,308 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биткоин «спекулятивный объект» от «неизвестных деятелей»

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:09
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,722
Благодарностей: 1,417
УГ: 6
КП: 0.679
подарки
Биткоин «спекулятивный объект» от «неизвестных деятелей»
Немецкий центральный банк: Биткоин «спекулятивный объект» от «неизвестных деятелей»
Член Совета Бундесбанка Германии Карл-Людвиг Тиле (Carl-Ludwig Thiele ) предостерег от использования Биткоина, назвав его «спекулятивным объектом», выпущенным «неизвестными деятелями».

В комментарии местной газете Die Welt, Тиле сказал, что потребители не должны забывать прошлое Биткоина только потому, что его стоимость сейчас выше, чем когда-либо.

Он сказал:

«Биткоин - спекулятивный объект, стоимость которого очень быстро меняется. Возможно, в последнее время у него и были крутые подъемы, но в прошлом все было по-другому».

«С нашей точки зрения, Биткоин не является подходящим средством хранения ценности. Просто посмотрите на этот крайне изменчивый обменный курс, что он демонстрирует ».

Немецкий уклон

Комментарий Тиле это отображение позиции осторожности в отношении криптовалют со стороны финансовых игроков в Германии. В последние несколько лет мы стали свидетелями различных предрассудков со стороны отечественных банков, которые держали компании Биткоина на расстоянии вытянутой руки.
Ярким примером является LocalBitcoins, который в 2014 году был вынужден приостановить операции в стране из-за неопределенности регулирования его полномочий (с тех пор он снова вышел на рынок).

Тем временем, Тиле определяет Биткоина как нечто, что он «не видит в качестве валюты», но которое «распределяется» тем, кого он называет «неизвестными деятелями».

«Тот, кто считает Биткоин таким же стабильным, как доллар или евро, должен нести за это ответственность», - сказал он, добавив, что центральный банк «не будет принимать никаких инвестиционных решений от имени граждан».

Между тем история Блокчейна в Германии, задает знакомый тон: так растет число партнерських взаимоотношений между банками и стартапами. Сам Тиле считает, что технология «интересная», так сообщает Die Welt.

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Представитель ЦБ Швеции в Давосе: биткоин скорее спекулятивный актив, чем деньги upline Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.02.2017 11:35
Аналитики предсказывают спекулятивный биткоин-трейдинг в случае начала работы ETF bizneser Новости криптовалют 0 07.02.2017 00:41
Саудовская Аравия и Россия загнали спекулятивный капитал в ловушку Nikia Smalev Новости в мире финансов и инвестиций 1 01.09.2016 13:52
Спекулятивный капитал недоволен Центральным Банком Японии Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.07.2016 21:11
Прогнозы от одной из неизвестных контор da black cat Прогнозы 21 26.03.2015 13:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
ООО ИК Прагматика – pragmatica-ic.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватара нет
В мире может появиться альтернативная версия Bitcoin
От CashToday в разделе «Новости криптовалют»
Аватар maxsus
pray4bucks.com - pray4bucks
От maxsus в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар fformula
Очередное "Выгодное" предложение
От fformula в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
Два популярных игровых автоматов как в игровых залах"Лягушки" и "Обезьянки".
От Jet123 в разделе «Игры»
Аватар BigTime
Bonus-Mben - bonus-mben.net
От BigTime в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,308
Тем
468,859
Сообщений
11,579,475

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube