Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Xiaomi Mi Power Bank 20000

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Старый Сегодня, 19:45
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 401
Благодарностей: 79
УГ: 0
КП: 0.076
подарки
Xiaomi Mi Power Bank 20000
Самый ёмкий Power Bank от китайской компании -Xiaomi Mi Power Bank 20000
Всем привет!!! Получила очередные деньги за рекламу в подписи, за участие в конкурсах и еще плюс доход с хайпов и купила себе самый ёмкий Power Bank от китайской компании -Xiaomi Mi Power Bank 20000.
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_20170509_103940.jpg Просмотров: 0 Размер: 42.9 Кб ID: 185819Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_20170509_104007.jpg Просмотров: 0 Размер: 117.6 Кб ID: 185820
Покупала здесь
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_20170509_104056.jpg Просмотров: 0 Размер: 69.2 Кб ID: 185821
Характеристики:
Ёмкость:20000 мАч
Полный заряд:за 5 ч
Технология:Li-Ion

Выходной ток и напряжение:
Макс. ток USB:3.6 А
Макс. ток USB 2:2 А
Корпус:пластик
Вес:338 г

Зарядка ноутбуков / Macbook через USB Type-C /
Зарядка двух устройств
Быстрая зарядка / QC 2.0 /
Индикатор уровня заряда
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_20170509_104129.jpg Просмотров: 0 Размер: 101.7 Кб ID: 185823
Качественная сборка, лаконичный дизайн, можно зарядить 6-8 раз телефон, несколько раз планшет. очень качественный аккумулятор, стильный.
Поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 2.0 -полное время его зарядки от сети занимает около 5-ти часов. К сожалению, технология быстрой зарядки не распространяется на подключаемые гаджеты.

По габаритам аккумулятор примерно такой же, как среднестатистический смартфон с диагональю экрана 5.1".

Главное для павербанка что? Правильно, емкость! А с этим делом полный порядок. Конечно, никаких 20000 мАч в нем нет. Кто бы сомневался что китайцы в очередной раз схитрят и укажут мифическую суммарную емкость батарей установленных в устройстве. Но и того что есть, а это примерно 12700 мАч, хватает на многое.

Батарея поддерживает одновременную зарядку двух устройств — на нижней грани для этих целей расположено сразу 2 USB-порта (на 2 А и 1 А соответственно).
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_20170509_104108.jpg Просмотров: 0 Размер: 91.2 Кб ID: 185822Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_20170509_104255.jpg Просмотров: 0 Размер: 154.7 Кб ID: 185825
Покупкой довольна, работает нормально, магазин доставил быстро.
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Последний раз редактировалось Наталия Каминская; Сегодня в 19:51.
Наталия Каминская на форуме  
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