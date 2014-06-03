Самый ёмкий Power Bank от китайской компании -Xiaomi Mi Power Bank 20000
Всем привет!!! Получила очередные деньги за рекламу в подписи, за участие в конкурсах и еще плюс доход с хайпов и купила себе самый ёмкий Power Bank от китайской компании -Xiaomi Mi Power Bank 20000.
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Характеристики:
Ёмкость:20000 мАч
Полный заряд:за 5 ч
Технология:Li-Ion
Выходной ток и напряжение:
Макс. ток USB:3.6 А
Макс. ток USB 2:2 А
Корпус:пластик
Вес:338 г
Зарядка ноутбуков / Macbook через USB Type-C /
Зарядка двух устройств
Быстрая зарядка / QC 2.0 /
Индикатор уровня заряда
Качественная сборка, лаконичный дизайн, можно зарядить 6-8 раз телефон, несколько раз планшет. очень качественный аккумулятор, стильный.
Поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 2.0 -полное время его зарядки от сети занимает около 5-ти часов. К сожалению, технология быстрой зарядки не распространяется на подключаемые гаджеты.
По габаритам аккумулятор примерно такой же, как среднестатистический смартфон с диагональю экрана 5.1".
Главное для павербанка что? Правильно, емкость! А с этим делом полный порядок. Конечно, никаких 20000 мАч в нем нет. Кто бы сомневался что китайцы в очередной раз схитрят и укажут мифическую суммарную емкость батарей установленных в устройстве. Но и того что есть, а это примерно 12700 мАч, хватает на многое.
Батарея поддерживает одновременную зарядку двух устройств — на нижней грани для этих целей расположено сразу 2 USB-порта (на 2 А и 1 А соответственно).
Покупкой довольна, работает нормально, магазин доставил быстро.