AnoAds Limited - anoads.com Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 09/05/2017



языки: EN



Новый проект: AnoAds Limited







Описание программы

Цитата:

What is AnoAds? We are a project that focuses on generating revenue from the enormous Advertising industry. Every second thousands of Ads are being viewed all over the world, producing massive income for commercial companies. For years advertising has been one of the most lucrative yet hard to access investment markets. The time has come for You to become a part of it and earn your share!

Перевод с Google: (RU)

Цитата: Что такое AnoAds? Мы - проект, нацеленный на получение дохода от огромной индустрии рекламы. Каждая вторая тысяча объявлений просматривается по всему миру, что приносит огромные доходы коммерческим компаниям. В течение многих лет реклама была одним из самых прибыльных, но труднодоступных инвестиционных рынков. Пришло время для вас стать частью этого и заработать свою долю! + Информация о компании

Цитата: + Company name: AnoAds Limited

+ Company Number 10749514

+ Address: 49 Chiswell St, London, EC1Y 4SA, UNITED KINGDOM

+ Email: support@domainname.com

+ Инвестиционные планы:

Цитата: 2-5% Daily, 3-6% Daily, 4-7% Daily, 5-8% Daily Until ROI >= 150%



Цитата: * Принимает: BitCoin.

* Минимальный депозит: 0.005 / 5 BTC

* Реф. программа: 5-10%

* DDoS защита: CLOUDFLARE

* Скрипт: Unique Script

* SSL: PositiveSSL Multi-Domain - COMODO CA Limited

* Выплаты: Instant



+ Whois

Цитата: Name Server: DINA.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: MATT.NS.CLOUDFLARE.COM



IP Location: - Georgia - Atlanta - Namecheap Inc.



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-05-01 - Expires on 2018-05-01 - Updated on 2017-05-09

+ Мой вклад:

Цитата:

Send Complete

You've successfully sent 0.11054311 BTC (worth $193.14 USD) to 3Ps7pdqaExr5LxdF5mLDB15wfCzPSheniq.

https://btc.blockr.io/tx/info/f6adc0...29a0ea14768253

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения! [/CENTER] [/CENTER]

