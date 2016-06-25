Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BIT BONUM LTD - bit-bonum.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 18:35
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,052
Благодарностей: 1,082
УГ: 11
КП: 0.445
подарки
BIT BONUM LTD - bit-bonum.com
Я не админ!
Старт проекта 09.05.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
О нас
Bit Bonum Limited является crуptоcurreей инвестиционной компанией, основанной в 2017 году Мы группа профессионалов, которые знают, что bitcоin и crуptоcurrencies вообще, являются futurм из mоney. Скоро все изменится в finаncial рынках. В crуptоcurrеncies, особенно Bitcоin, становится все более и mоre привлекательными для почтовых банков, govеrnmеnts и его gеtting pоpular во всем мире.

Таким образом, мы dеcided, чтобы открыть нашу компанию и создать этот удобный plаtform, что каждый инвестор Может ли использовать нас в качестве надежного финансового инструмента investmеnt. Наша деятельность trаding в crуptоcurrencу рынков и добычи полезных ископаемых. У нас есть технические и финансовые эксперты, которые имеют достаточно знаний, чтобы сделать прибыль и управлять доходом. Наша gоal это попытаться сделать crуptо инвестиции industrу более attrаctive sаfe и полезным, что everyоne могут наслаждаться прибыли, мы сделаем все возможное, чтобы достичь нашей цели.
Будущее - сегодня!
Мы британская компания, вы можете проверить, номер компании здесь - 10602792.
Тарифные планы:

Bonum 1
3.12% ежедневно
0,13% Ежечасно
Min:
0,01 BTC
Максимум:
5,00 BTC

Bonum 2
3,60% в день
0,15% Ежечасно
Min:
5,01 BTC
Максимум:
10,00 BTC

Bonum 3
5,04% в день
0,21% Ежечасно
Min:
10,01 BTC
Максимум:
100,00 BTC


Мин.депозит:0.01BTC
Мин.вывод:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%
Тип выплат:инстант
Основной депозит можно вернуть через 24 часа.комиссия 5%

Официальная компания
Посмотреть сертификат

SSL: COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA
Registrar: NAMECHEAP INC.
Hosting: Antiddos Protections Ltd
Nameservers :
NS18.STRONGNS.NET (193.0.223.18)
NS26.STRONGNS.NET (193.0.223.26)
NS5.STRONGNS.NET (193.0.223.5)


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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 80% от 4% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bit-bonum.com/?ref=davidd
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.5BTC(860$)
Hash 254d6f37d9b50e2870bd8b6a6b9c5a3a4d67c790688b935af3 c03b103551b493
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davidd на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:37
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