Китай удвоил инвестиционные расходы в Африке в 2016 году

Как и в остальных частях мира, Африка по-прежнему неуверенна в своем будущем после выборов в Соединенных Штатах Америки и Соединенном Королевстве, что привело к победе Дональда Трампа и Брекситу. Но в условиях политической неопределенности Китай готов войти на континент и усилить свое влияние. Об этом стало известно в прошлом году, когда прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая в Африку резко выросли, при этом рост составил 106%
. Для сравнения, в 2016 году объем прямых иностранных инвестиций США и Великобритании сократились на 5,2% и 46,8% соответственно.
Хотя Китай по-прежнему отстает от Великобритании и США на континенте по количеству проектов ПИИ, ценность страны была значительно выше. Из анализа отчетов видно, что фактические инвестиции Китая в 2016 году стоили больше, чем ПИИ других национальных инвесторов.
Количество проектов, привлекших ПИИ и оценка ПИИ:
ПИИ Китая в Африку в 2016 году были самыми эффективными по трем основным показателям: проектам, капиталовложениям и количеством созданных рабочих мест, согласно отчету Ernst & Young. На фоне президентства Дональда Трампа и выхода Великобритании из Евросоюза, позиции обеих стран в Африке будут ослабевать, а значит— Китай заметно усилит влияние на континенте. В прошлом году на ПИИ в Африку оказывали сильное давление. Несмотря на сокращения количества проектов и созданных рабочих мест по сравнению с прошлым годом, общий объем инвестиции вырос. ПИИ в Африку выросли на 31,9% до $ 139 млн по сравнению с $ 92,5 млн в 2015 году.
Количество проектов, привлекших ПИИ в 2016 году:
Южная Африка остается крупнейшим центром проектов ПИИ на континенте, несмотря на экономическую и валютную борьбу, вызванную главным образом политической неопределенностью. Как сообщается в докладе, регион сохранил свою привлекательность как стартовая площадка для роста по всему континенту. Помимо этого, Южная Африка стала крупнейшим инвестором на континенте, потратив $ 1,6 млрд. Крупнейшие экономики Африки, такие как Нигерия, Марокко, Кения и Египет, привлекли 58% от общего объема ПИИ на континенте в 2016 году.
Перевод специально для mmgp.ru