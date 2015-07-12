OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,697 Благодарностей: 870 УГ: 20 КП: 0.160 подарки

"Промсвязьбанк" переходит на цифровую модель работы



Сообщается, что руководство крупного "Промсвязьбанка", который сейчас занимает по своим нетто-активам 10 место в России, а это около 1 308,22 млрд рублей, недавно приняло решение уже в скором будущем перейти от традиционной банковской модели обслуживания клиентов к цифровой, которое получает всё большее и большее признание во всем мире. Эту новость на неделе сообщил жкрналистам г-н Шакманас, который является вице-президентом банка и заодно курирует там такое направление как: "Цифровой бизнес".



По словам г-на Шакманаса: "В настоящее время значительная часть банков движется к формату IT-компаний. Мы в нашем банке решили также не отставать от этого общемирового тренда и твердо держим курс, чтобы в ближайшей перспективе перейти от традиционного банка в нашем понимании к цифровому банку, а это в свою очередь означает, что подавляющее большинство банковских операций клиенты нашего банка вскоре смогут проводить просто в онлайн-режиме. И по нашим наблюдением, даже сейчас клиенты банка не испытывают острой нужды в отделениях по всей России, как это было скажем пять-шесть лет тому назад."



Кроме того, к этой своей новости он добавил следующее: "Такие перемены потребуют и изменений в кадровом составе нашего банка и в пока что, те наши сотрудники которые заняты у нас в бизнесе преобладают над IT-специалистами банка. Но для того, чтобы банк считался бы цифровым, нужно четырехкратное превышение IT-инженеров над обычными банковскими служащими. Поэтому руководство банка, со своей стороны приняло решение идти именно в этом направлении и соответственно расходы на найм нового IT-персонала в нас скоро будут сильно увеличены."



По его словам, настоящий момент Промсвязьбанк уже готов принять на работу более 300 IT-специалистов, поскольку банк испытывает в них большой недостаток.



Также г-н Шакманас напомнил, что следующим этапом для банков, конечно, станет дальнейшее развитие искусственного интеллекта и тогда большинство продажных функций должны будут перейти к самообучающемуся алгоритму и он в этом смысле полный оптимист и верит, что эта эпоха наступления искуственного интеллекта уже не за горами. Надо сказать, руководство Промсвязьбанка в этом его мнении также полностью на его стороне и всячески поддерживает.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5911ccb17660a Сообщается, что руководство крупного "Промсвязьбанка", который сейчас занимает по своим нетто-активам 10 место в России, а это около 1 308,22 млрд рублей, недавно приняло решение уже в скором будущем перейти от традиционной банковской модели обслуживания клиентов к цифровой, которое получает всё большее и большее признание во всем мире. Эту новость на неделе сообщил жкрналистам г-н Шакманас, который является вице-президентом банка и заодно курирует там такое направление как: "Цифровой бизнес".По словам г-на Шакманаса: "В настоящее время значительная часть банков движется к формату IT-компаний. Мы в нашем банке решили также не отставать от этого общемирового тренда и твердо держим курс, чтобы в ближайшей перспективе перейти от традиционного банка в нашем понимании к цифровому банку, а это в свою очередь означает, что подавляющее большинство банковских операций клиенты нашего банка вскоре смогут проводить просто в онлайн-режиме. И по нашим наблюдением, даже сейчас клиенты банка не испытывают острой нужды в отделениях по всей России, как это было скажем пять-шесть лет тому назад."Кроме того, к этой своей новости он добавил следующее: "Такие перемены потребуют и изменений в кадровом составе нашего банка и в пока что, те наши сотрудники которые заняты у нас в бизнесе преобладают над IT-специалистами банка. Но для того, чтобы банк считался бы цифровым, нужно четырехкратное превышение IT-инженеров над обычными банковскими служащими. Поэтому руководство банка, со своей стороны приняло решение идти именно в этом направлении и соответственно расходы на найм нового IT-персонала в нас скоро будут сильно увеличены."По его словам, настоящий момент Промсвязьбанк уже готов принять на работу более 300 IT-специалистов, поскольку банк испытывает в них большой недостаток.Также г-н Шакманас напомнил, что следующим этапом для банков, конечно, станет дальнейшее развитие искусственного интеллекта и тогда большинство продажных функций должны будут перейти к самообучающемуся алгоритму и он в этом смысле полный оптимист и верит, что эта эпоха наступления искуственного интеллекта уже не за горами. Надо сказать, руководство Промсвязьбанка в этом его мнении также полностью на его стороне и всячески поддерживает.Специально для mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________