StarLeaf привлекла $40 млн для ускорения мирового роста рынка видеоконференций
StarLeaf, ведущая облачная платформа для корпоративных видеоконференций и звонков, привлекла финансирование в размере 40 миллионов долларов от Highland Europe и Grafton Capital.
StarLeaf будет использовать новые средства для поддержки ускоряющегося роста, поскольку все большее число клиентов и партнеров признают непревзойденные возможности платформы. StarLeaf в настоящее время продается в 50 странах мира с быстро растущей клиентской базой. StarLeaf также будет инвестировать в свой бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Генеральный директор StarLeaf Марк Лони сказал: "Предприятия переходят на видео, поскольку это гораздо лучший способ коммуникации, чем голосовые вызовы или конференции. Тем не менее у компаний часто есть множество унаследованных систем, затрудняющих связь с клиентами и поставщиками, которые могут иметь разные системы. Наш облачный сервис решает эти проблемы, избавляя вас от необходимости запуска собственных систем. Новое финансирование позволит нам пройти через инвестиционную фазу и предоставить нам рабочий капитал, необходимый для достижения нашего потенциала на рынках по всему миру."
Лоуренс Гаррет, партнер Highland Europe, который станет неисполнительным директором StarLeaf, сказал: "Я так взволнован, поскольку я следил за командой в течение 12 лет и являюсь клиентом StarLeaf с 2013 года. StarLeaf построил свое решение с нуля, что дает ему реальное преимущество в простоте использования и качестве. Они предлагают реальную функциональную совместимость между различными производителями, которая уникальна на этом рынке и обеспечивает действительно качественные звонки и отличный уровень обслуживания."
Оливер Томас, партнер и соучредитель Grafton Capital, который также станет неисполнительным директором StarLeaf, сказал: "StarLeaf улучшает качество деловых коммуникаций по всему миру, и мы гордимся тем, что поддерживаем их предложение."