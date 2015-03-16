Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,297 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

StarLeaf привлекла $40 млн для ускорения мирового роста рынка видеоконференций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:12
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1,256
Благодарностей: 135
УГ: 10
КП: 0.130
подарки
StarLeaf привлекла $40 млн для ускорения мирового роста рынка видеоконференций

StarLeaf, ведущая облачная платформа для корпоративных видеоконференций и звонков, привлекла финансирование в размере 40 миллионов долларов от Highland Europe и Grafton Capital.

StarLeaf будет использовать новые средства для поддержки ускоряющегося роста, поскольку все большее число клиентов и партнеров признают непревзойденные возможности платформы. StarLeaf в настоящее время продается в 50 странах мира с быстро растущей клиентской базой. StarLeaf также будет инвестировать в свой бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Генеральный директор StarLeaf Марк Лони сказал: "Предприятия переходят на видео, поскольку это гораздо лучший способ коммуникации, чем голосовые вызовы или конференции. Тем не менее у компаний часто есть множество унаследованных систем, затрудняющих связь с клиентами и поставщиками, которые могут иметь разные системы. Наш облачный сервис решает эти проблемы, избавляя вас от необходимости запуска собственных систем. Новое финансирование позволит нам пройти через инвестиционную фазу и предоставить нам рабочий капитал, необходимый для достижения нашего потенциала на рынках по всему миру."

Лоуренс Гаррет, партнер Highland Europe, который станет неисполнительным директором StarLeaf, сказал: "Я так взволнован, поскольку я следил за командой в течение 12 лет и являюсь клиентом StarLeaf с 2013 года. StarLeaf построил свое решение с нуля, что дает ему реальное преимущество в простоте использования и качестве. Они предлагают реальную функциональную совместимость между различными производителями, которая уникальна на этом рынке и обеспечивает действительно качественные звонки и отличный уровень обслуживания."

Оливер Томас, партнер и соучредитель Grafton Capital, который также станет неисполнительным директором StarLeaf, сказал: "StarLeaf улучшает качество деловых коммуникаций по всему миру, и мы гордимся тем, что поддерживаем их предложение."









Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Китайская захватчица мирового финансового рынка Dmitriy Vassilieff Новости платежных систем 6 03.05.2017 17:03
Китайские смартфоны занимают 44% мирового рынка bizneser Новости технологий и интернета 15 18.08.2016 15:41
ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в 2017 г. до 95,3 млн б/с moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.07.2016 18:15
Май - губительный месяц для мирового нефтяного рынка Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.06.2016 16:58
В 2015 году объем мирового рынка ПК упадет на 5% chu Новости в мире финансов и инвестиций 1 16.03.2015 19:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Dividendking - Dividendking.com
От HYIPGUIDE в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Федеральная Резервная Система наконец то создала аккаунт в Facebook
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MonitoringFF
pizza-game.ru - Пиццерия
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Imperio
enigma-pays.com - Enigma-Pays
От Imperio в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар putoran
Олег Тиньков выкупил 2,5 млн расписок Тинькофф Банка
От putoran в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ukrsv2012
EgoInvest.biz-EgoInvest
От ukrsv2012 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,297
Тем
468,831
Сообщений
11,578,813

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube