Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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golden-birds.org - Golden-Birds

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:07
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,732
Благодарностей: 92
УГ: 6
КП: 0.049
golden-birds.org - Golden-Birds

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 08.05.2017




Об игре:

В магазине Вы можете приобрести различных птиц. Каждая птица приносит особые яйца, которые можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждая птица дает различное количество яиц, чем она дороже, тем больше приносит. Вы можете покупать их неограниченное кол-во раз, наши волшебные птицы не умирают и будут нести яйца всегда!


Из ваших гнезд яйца попадают на склад, собирайте их и продавайте. Вы можете делать это раз в 10 мин. Яйца постоянно накапливаются и хранятся в холодильнике, вы можете собирать их даже раз в месяц, как вам удобнее.
Торговая лавка позволит вам продать все ваши яйца за серебро, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи серебро распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи любых яиц: 100 яиц = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.

Реферальная программа:


Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком на вывод!


Платежные системы:


Payeer, Free-Kassa


Мой вклад:


__________________
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MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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