golden-birds.org - Golden-Birds

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 08.05.2017
В магазине Вы можете приобрести различных птиц. Каждая птица приносит особые яйца, которые можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждая птица дает различное количество яиц, чем она дороже, тем больше приносит. Вы можете покупать их неограниченное кол-во раз, наши волшебные птицы не умирают и будут нести яйца всегда!
Из ваших гнезд яйца попадают на склад, собирайте их и продавайте. Вы можете делать это раз в 10 мин. Яйца постоянно накапливаются и хранятся в холодильнике, вы можете собирать их даже раз в месяц, как вам удобнее.
Торговая лавка позволит вам продать все ваши яйца за серебро, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи серебро распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи любых яиц: 100 яиц = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.
Реферальная программа:
Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком на вывод!
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa
Мой вклад: