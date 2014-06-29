Серия монет "Египетские символы" пополнилась монетой с богиней Исидой

Превосходная серия высококачественных серебряных монет "Египетские символы" представляет вниманию культовые элементы Древнего Египта. Серия выпускается компанией Numiartis совместно CIT, они также ответственны за серию "Мифические существа" и монету, посвященную Аресу, которая является одним из лучших релизов 2017 года. При производстве монеты используется технология компании CIT "умная чеканка" и результаты говорят сами за себя.
Как и предыдущие две, эта монета отчеканена из трех унций чистого серебра и имеет античное исполнение. Объект, изображенный на монете, давно вышел за рамки египетской культуры и стал частью общей культуры, это крылатая Исида. Сочетание эстетического дизайна, технического совершенства и качества исполнения являются вершиной этой серии монет. На оборотной стороне изображена крылатая Исида на каменном пьедестале, исписанном иероглифами. На заднем плане присутствует стена с символами наподобие большого храма или гробницы. На ободе содержатся название серии и монеты, а также дата и набор иероглифов, общий для всех монет. Технология "умной чеканки" используется, чтобы подчеркнуть выпуклость рельефа, что придает изображению впечатляющий эффект глубины. Позолоченной фигурке Исиде придали налет черноты, чтобы имитировать старение и это отлично получилось.
Лицевая сторона имеет те же надписи на ободке, что и на реверсе, а так же присутствует эмблема Палау, представленная на более ранних монетах, вместе с номиналом. Основной дизайн этой стороны выполнен по-новому, но содержит общие с прошлыми выпусками элементы в виде пирамид, колонн и египетских фигур, однако смотрятся они лучше, чем ранее.
Монета поставляется в деревянной коробочке с тематическим наружным исполнением и прилагаемым сертификатом подлинности. Каждая из двух предыдущих монет сопровождалась выпуском аналогичной золотой монеты весом 0,5 грамма и нет оснований полагать, что и здесь мы не увидим что-то подобное. Как уже говорилось, монеты выполнены в отличном качестве, поэтому их ожидаемая цена составляет около 395 долларов США, что не так уж и дешево. Поставки монет начнутся в июле 2017 года. Напомним, что на предыдущих двух монетах были изображены анх (ключ жизни, коптский крест) и глаз Гора.
Номинал монеты: 20 долларов Палау
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 93,3 грамма
Диаметр: 50 мм
Тираж: 999 экземпляров.
Уникальность
Специально для mmgp.ru