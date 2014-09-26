Game-money.xyz - Рыбный фермер

Проект Рыбный фермер — онлайн игра, которая позволит заработать каждому!
Наша увлекательная экономическая игра, позволит Вам окунуться в мир настоящей рыбалки. Не только насладиться игрой, но и не плохо заработать!
Суть игры "Рыбная ферма"
1. Покупаете удочки, существует Пять видов удочек, которые ловят разное количество Рыбы
2. Собирайте Рыбу в вёдра и храните на складе.
3. Обменивайте рыбу на серебро.
4. Серебро обмениваете на Реальные деньги.
Обмен: 100 серебра = 1 Рубль
Важно! Чем больше у Вас удочек, тем больше рыбы Вы поймаете, и тем Выше будет Ваш заработок.
Вывод с проекта производится в ручном режиме!
Не забывайте приглашать в игру Ваших друзей и знакомых! Это поможет Вам увеличить ваш доход и получать разнообразные призы и подарки от нашего проекта.
Так же мы делаем щедрые ежедневные Бонусы для всех наших пользователей!
Наслаждайтесь игрой и увеличивайте свой доход!
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Бонусы:
- За регистрацию Зеленая удочка в подарок!
-При пополнении баланса +10% в подарок!
При пополнении от 1 до 2499р - 10% от суммы в серебре!
При пополнении от 2500р. - 50% от суммы в серебре!
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Партнерка:
20%
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Платежные системы:
Payeer
Выплаты в ручном режиме
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Активация выплат: 10 рублей
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