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Twine Data привлек $4.5 миллиона для эффективного сбора мобильных данных

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Twine Data привлек $4.5 миллиона для эффективного сбора мобильных данных

Twine Data, расположенная в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) компания, занимающаяся вопросами в области мобильных данных, завершила раунд финансирования Серии А, получив 4,5 миллиона долларов инвестиций. Раунд возглавила компания Aligned Partners. В рамках сделки управляющий партнер в Aligned Partners Джоди Шерман Джахич войдет в совет директоров Twine Data.

Компания намерена использовать полученные средства для проведения маркетинговых кампаний, нацеленных на увеличение продаж, а также дальнейшего усовершенствования и разработок новых продуктов.

Основанная 3 года назад и возглавляемая генеральным директором Эллиотом Истерлингом, компания Twine Data предоставляет издателям приложений инфраструктуру для активации и монетизации данных, в то же время поставляя детерминированные данные (мобильную идентификационную информацию, данные о аудитории и местоположении) брендам, агенствам и компаниям в сфере рекламных технологий для продвижения их рекламных кампаний.

Twine работает с самым широким набором мобильных типов данных на рынке, предоставляя собой централизованное место, где издатели могут перейти к монетизации своих данных и получить полное представление о том, как пользователи взаимодействуют с мобильными устройствами. Компания дает возможность переподключить существующую аудиторию на мобильные технологии, расширить кампании на разных устройствах и увеличить параметры таргетинга.

Twine создает анонимные профили аудитории из демографических, потребительских и поведенческих атрибутов мобильных пользователей. Компания делает это без обмана или алгоритмов и полагается на реальные действия и реальные данные, полученные непосредственно из приложений. Доставка нужного объявления в нужный момент - это краеугольный камень мобильных технологий. Данные о местоположении обеспечивают сигналы от целого ряда устройств и издателей, чтобы эффективно использовать таргетинг, который покажет нужный результат.

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