Apple выпустит собственную дебетовую карту

Apple планирует сделать свой новый платежный сервис, благодаря которому пользователи смартфонов без посредников смогут делать переводы друг другу, также компания проводит переговоры с Visa о возможности выпуска своей дебетовой карты.
Также Apple проводила переговоры с некоторыми компаниями, связанными с финансовой индустрией, о возможности запуска собственного сервиса онлайн-платежей.
Благодаря новому сервису, который планирует запустить Apple, пользователи смартфонов компании смогут делать онлайн-транзакции, со своих устройств без сторонних приложений.
Но на этом Apple, не собирается останавливаться, и уже проводит переговоры с Visa, о возможности выпуска своей дебетовой карты, которою можно будет использовать в новом сервисе и в уже работающем Apple Pay, и еще планируется возможность оплаты в онлайн-магазинах.
Планы по выпуску карты могут быть связаны с тем, что компания планирует увеличить количество транзакций, которые делаются при помощи сервиса Apple Pay. Ведь предполагалось, что суммарный объем операций будет на уровне 200 миллиардов долларов, а на практике он составил порядка 36 миллиардов долларов.
Скорей всего главными пользователями этого сервиса и карты станут молодые люди, школьники и студенты, веди при помощи этой карты, они смогли бы использовать средства без процедуры открытия собственного счета в банке, а тратить средства которые им переводят знакомые и родители.
Специально для mmgp.ru