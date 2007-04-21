Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Курс биткоина впервые поднялся выше $1700

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Курс биткоина впервые поднялся выше $1700
Курс биткоина 9 мая впервые превысил $1700, в очередной раз обновив исторический максимум, сообщает Business Insider. В ходе торгов виртуальная валюта подорожала на 3,5% и достигла $1720,82.

Как отмечает издание, 9 мая курс биткоина растет без видимых причин. Тем не менее трейдеры по-прежнему ожидают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересмотрит свое решение и разрешит работу первого в мире биржевого фонда (ETF) биткоинов.

Дополнительную поддержку криптовалюте оказало мартовское решение японских властей признать биткоин официальным платежным средством.В результате за последние 18 торговых сессий курс биткоина вырос в общей сложности почти на 50%.

Отметку в $1500 биткоин пробил 4 мая, выше $1400 стоимость криптовалюты поднялась в конце апреля. Выше $1000 курс биткоина поднялся в начале января текущего года впервые с 2013 года.

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