Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 14:54
#1
Интересующийся
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Возраст: 42
Адрес: Краснодарский край
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 22
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
All In one Profits - все в одном месте
Маркетинговый продукт AIOP, простое решение автоматизировать Ваш Бизнес

Вы познакомитесь с маркетинговым продуктом компании AIOP (allinoneprofits), который
будет востребован ещё не у одного поколения интернет предпринимателей. Что это за
"хит" продукция и компания AIOP? Как используя всего лишь один сервис, раскрутить
любой бизнес, автоматизировать все бизнес процессы, и находить партнёров на автомате.
Стабильно зарабатывать и создать пассивный источник дохода. Чем он хорош, зачем Вам
это нужно, и какой Вы сможете на этом получить доход?

1. Маркетинговый продукт компании AIOP

Продукт компании AIOP - это передовой набор элитных бизнес инструментов нового
поколения, с помощью которых можно легко построить и продвигать любой бизнес,
который Вы имеете или намерены строить с этой компанией .

Прямое назначение продукции компании AIOP – это автоматизация всех бизнес процессов
и получение максимально быстрых результатов в Вашем бизнесе.

2. Почему он будет всегда востребован?

Продукт компании даёт людям то, что сегодня нужно всем. Все нужные сервисы для
продвижения любого бизнеса, деятельности, услуг и продукта в Интернете (и все это в
одном месте по самой выгодной цене).

3. Что это за компания, и чудо продукция?

Немецкая компания AIOP работает с 2012 года. Основная цель компании направлена на то,
чтобы помочь своим партнёрам и клиентам, путём повышения их личной и деловой
эффективности, используя инструменты компании, добиться успеха в любом направлении.

Продукция компании AIOP – это Бизнес Инструменты.
Когда Вы начнете использовать E-mail автореспондер AIOP для создания своего подписного
листа, Вы донесете профессионально информацию о Вашем бизнесе. Используя для этого
профессиональные страницы захвата, созданные на современном плагине.

а) На сегодняшний день - самый лучший, на всем пространстве Интернета безлимитный.

E-mail авторассыльщик с доставляемостью писем 99,9%.

- Полная статистика- 100% соответствие политике антиспам и политике конфиденциальности
по письмам - sent (отправленные), Opened (Открытые) и CTR(кликабельность)
- Неограниченное количество серий писем и компаний
- Двойной Opt-in согласие пользователя на рассылку
- Подписчик может отписаться в любой момент, в каждом письме есть сылка на отписку от рассылки.
- Видеоролики по настройке и работе с E-mail автореспондером
- Функция Broadcast досылка неограниченного количества писем вне серии рассылки
- Быстрая отправка писем всей базе подписчиков в один клик
- Удобное управление автореспондером на хостинге AIOP
- Перед отправкой письмо можно протестировать.
- Добавление и удаление подписчиков и писем.
- Редактирование переменных и html формы
- Импорт и экспорт базы подписчиков
- Удобный html и визуальный редактор писем

б) Быстрый премиальный веб хостинг AIOP

Подключите свой собственный домен, на неограниченное количество поддоменов.
Так же можно использовать поддомен AIOP.
- 1 Гб дискового пространства.
- Тех поддержка 24/7.
- Современная Cpanel со встроенными конструкторомами сайтов.
- Резервные копии сайта каждые 48 часов
- 50 готовых красивых и функциональных WordPress шаблонов.

в) Конструктор на плагине для создания сайтов

и неограниченного количества профессиональных страниц захвата
Готовые, профессиональные, адаптированные под мобильные устройства, легко настраиваемые
и полностью редактируемые шаблоны.
- с видео фоном,
- с картинкой,
- с таймером, одним словом, с чем хотите.

г) Ротатор, инструмент для продвижения

нескольких веб-адресов компаний внутри сети.
продвигайте англоязычные компании, можно добавить три текстовых блока, три баннера, 2 ссылки
в ротацию в ротатор на сайте AIOP. Вашу рекламу увидят более 10 000 англоязычных сетевиков,
совершенно бесплатно.

д) AIOP url tracker

подробная статистики переходов по Вашей рекламируемой ссылке, чтобы знать, откуда идёт трафик.
- сокращение ссылок
- полная статистика по входящему трафику
- гео-данные по тафику
- маскировка реферальных ссылок

е) Для создания видеороликов и страниц захвата,

предоставляется бесплатная музыка и изображения.

ё) Специальный премиум пакет с продуктами

ж) Книги и курсы в электронном виде

В библиотеке AIOP собрано большое количество видео курсов и полезных книг, в следующих категориях:
интернет маркетинг, компьютерное обучение, саморазвитие, сетевой маркетинг, социальный маркетинг,
общее образование, вдохновляющее и мотивированное видео, программное обеспечение, шаблоны
страниц продаж.
И это все входит в одну цену!

Как видите, здесь есть всё для успешного ведения Вашего бизнеса.
Все инструменты собраны в одном месте, и Вам больше не нужно покупать то, что Вам нужно отдельно!
Подробно смотрите на сайте>>> blog-networkmarketing.ru/produkt-aiop-biznes/
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