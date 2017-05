PVitek Интересующийся

All In one Profits - все в одном месте Маркетинговый продукт AIOP, простое решение автоматизировать Ваш Бизнес



Вы познакомитесь с маркетинговым продуктом компании AIOP (allinoneprofits), который

будет востребован ещё не у одного поколения интернет предпринимателей. Что это за

"хит" продукция и компания AIOP? Как используя всего лишь один сервис, раскрутить

любой бизнес, автоматизировать все бизнес процессы, и находить партнёров на автомате.

Стабильно зарабатывать и создать пассивный источник дохода. Чем он хорош, зачем Вам

это нужно, и какой Вы сможете на этом получить доход?



1. Маркетинговый продукт компании AIOP



Продукт компании AIOP - это передовой набор элитных бизнес инструментов нового

поколения, с помощью которых можно легко построить и продвигать любой бизнес,

который Вы имеете или намерены строить с этой компанией .



Прямое назначение продукции компании AIOP – это автоматизация всех бизнес процессов

и получение максимально быстрых результатов в Вашем бизнесе.



2. Почему он будет всегда востребован?



Продукт компании даёт людям то, что сегодня нужно всем. Все нужные сервисы для

продвижения любого бизнеса, деятельности, услуг и продукта в Интернете (и все это в

одном месте по самой выгодной цене).



3. Что это за компания, и чудо продукция?



Немецкая компания AIOP работает с 2012 года. Основная цель компании направлена на то,

чтобы помочь своим партнёрам и клиентам, путём повышения их личной и деловой

эффективности, используя инструменты компании, добиться успеха в любом направлении.



Продукция компании AIOP – это Бизнес Инструменты.

Когда Вы начнете использовать E-mail автореспондер AIOP для создания своего подписного

листа, Вы донесете профессионально информацию о Вашем бизнесе. Используя для этого

профессиональные страницы захвата, созданные на современном плагине.



а) На сегодняшний день - самый лучший, на всем пространстве Интернета безлимитный.



E-mail авторассыльщик с доставляемостью писем 99,9%.



- Полная статистика- 100% соответствие политике антиспам и политике конфиденциальности

по письмам - sent (отправленные), Opened (Открытые) и CTR(кликабельность)

- Неограниченное количество серий писем и компаний

- Двойной Opt-in согласие пользователя на рассылку

- Подписчик может отписаться в любой момент, в каждом письме есть сылка на отписку от рассылки.

- Видеоролики по настройке и работе с E-mail автореспондером

- Функция Broadcast досылка неограниченного количества писем вне серии рассылки

- Быстрая отправка писем всей базе подписчиков в один клик

- Удобное управление автореспондером на хостинге AIOP

- Перед отправкой письмо можно протестировать.

- Добавление и удаление подписчиков и писем.

- Редактирование переменных и html формы

- Импорт и экспорт базы подписчиков

- Удобный html и визуальный редактор писем



б) Быстрый премиальный веб хостинг AIOP



Подключите свой собственный домен, на неограниченное количество поддоменов.

Так же можно использовать поддомен AIOP.

- 1 Гб дискового пространства.

- Тех поддержка 24/7.

- Современная Cpanel со встроенными конструкторомами сайтов.

- Резервные копии сайта каждые 48 часов

- 50 готовых красивых и функциональных WordPress шаблонов.



в) Конструктор на плагине для создания сайтов



и неограниченного количества профессиональных страниц захвата

Готовые, профессиональные, адаптированные под мобильные устройства, легко настраиваемые

и полностью редактируемые шаблоны.

- с видео фоном,

- с картинкой,

- с таймером, одним словом, с чем хотите.



г) Ротатор, инструмент для продвижения



нескольких веб-адресов компаний внутри сети.

продвигайте англоязычные компании, можно добавить три текстовых блока, три баннера, 2 ссылки

в ротацию в ротатор на сайте AIOP. Вашу рекламу увидят более 10 000 англоязычных сетевиков,

совершенно бесплатно.



д) AIOP url tracker



подробная статистики переходов по Вашей рекламируемой ссылке, чтобы знать, откуда идёт трафик.

- сокращение ссылок

- полная статистика по входящему трафику

- гео-данные по тафику

- маскировка реферальных ссылок



е) Для создания видеороликов и страниц захвата,



предоставляется бесплатная музыка и изображения.



ё) Специальный премиум пакет с продуктами



ж) Книги и курсы в электронном виде



В библиотеке AIOP собрано большое количество видео курсов и полезных книг, в следующих категориях:

интернет маркетинг, компьютерное обучение, саморазвитие, сетевой маркетинг, социальный маркетинг,

общее образование, вдохновляющее и мотивированное видео, программное обеспечение, шаблоны

страниц продаж.

И это все входит в одну цену!



Как видите, здесь есть всё для успешного ведения Вашего бизнеса.

Все инструменты собраны в одном месте, и Вам больше не нужно покупать то, что Вам нужно отдельно!

Подробно смотрите на сайте>>> blog-networkmarketing.ru/produkt-aiop-biznes/

