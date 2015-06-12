TubiTV привлекает $20 млн на бесплатный стриминговый сервис с неотключаемой рекламой

TubiTV предоставляет доступ к обширной библиотеке премиальных фильмов и телевизионных шоу в обмен на просмотр рекламных роликов.
Служба потоковой передачи, поддерживаемая рекламодателем, запущенная в 2014 году, привлекла $20 млн в виде нового финансирования от четырех компаний венчурного капитала, возглавляемых Jump Capital. На сегодняшний день общий объем финансирования составляет $34 млн.
С момента своего дебюта в Сан-Франциско компания собрала более 50 000 телевизионных и кинозаписей. Плата за пользование не взимается, но услуга требует регистрации, и пользователи должны просмотреть около пяти минут рекламы за каждые 30 минут контента, в том числе во время просмотра фильмов.
В отличие от многих основанных на подписке потоковых платформ, TubiTV лицензировала огромное количество контента, доступного на всех основных устройствах от Xbox до iPhone. Обширная коллекция варьируется от оскароносных фильмов, таких как "Молчание ягнят" и "Гладиатор" до всевозможного аниме.
Компания насчитывает 200 контент-партнеров и заявляет, что ее библиотека занимает второе место после Netflix. В 2016 году компания увеличила свою ежемесячную активную базу пользователей в девять раз по сравнению с прошлым годом.
TubiTV будет направлять новые средства на маркетинг, а также свою собственную аналитическую платформу, которая поможет понять, чего хотят люди, когда и где они этого хотят.
По оценкам MoffettNathanson, около 762 000 пользователей отказались от подписки на кабельные сети в первом квартале, что привело к наихудшему снижению абонентской базы платного телевидения в первом квартале.
"То, что мы предлагаем, в основном идентично традиционному телевизионному коммерческому опыту и позволяет охватить демографию, которая смотрит все меньше и меньше традиционного телевидения",
- сказал основатель и главный исполнительный директор Tubi TV
Компания пытается сделать свою библиотеку бесплатной и исключительно поддерживаемой за счет рекламы, в то время, когда многие другие предложения ориентированы на ежемесячную абонентскую плату и оригинальные шоу или прямые трансляции.
В раунд финансирования серии B также входил новый инвестор Danhua Capital вместе с предыдущими инвесторами Cota Capital и Foundation Capital. Среди ранних инвесторов были MGM и Lionsgate.
Специально для mmgp.ru
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