Музыкальный стриминговый сервис Pandora привлек $150 млн инвестиций



Pandora Media сообщила в понедельник о привлечении от крупнейшего венчурного фонда KKR & Co LP $150 млн. инвестиций, которые направит для дальнейшего развития своего музыкального стримингового сервиса. Кроме того, компания изучает и другие стратегические предложения, включая и свою продажу.



В рамках расширенных торгов, акции компании Pandora Media выросли в цене на 3,4 процента и достигли стоимости в $10,75.



Представители Pandora сообщили, что руководитель американского подразделения инвестиционного фонда KKR & Co LP Ричард Сарнофф присоединится к совету директоров компании.







”Компания рассматривала любые потенциальные стратегические решения, включая и свою продажу, еще за 30 дней до того, как было получено данное финансирование“, – заявил член правления Pandora Джеймс Фейилл.



Pandora изучает предложение о своей продаже со стороны хедж-фонда Corvex Management LP, возглавляемого венчурным капиталистом Кейтом Мейстером, который выкупил 9,9% акций Pandora в мае прошлого года.



Pandora также заявила, что Джеймс Фейилл и Питер Готчер уйдут из совета правления компании, формируемого независимым комитетом, для дальнейшего назначения новых директоров.







Венчурный фонд KKR & Co LP инвестировал 150 миллионов долларов в Pandora Media в первом раунде финансирования. При этом данные инвестиции могут быть увеличены до 250 миллионов долларов до даты завершения текущего раунда, назначенной на 8 июня.



Стартап Pandora сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны таких сервисов, как шведский Spotify, Apple Music, Google Play Music и Amazon Music Unlimited, которые сейчас доминируют на рынке музыкальных услуг по требованию.



Centerview Partners LLC и Morgan Stanley будут продолжать активно консультировать совет директоров компании с целью рассмотрения различных стратегических планов по ее дальнейшему успешному развитию, сообщил представитель Pandora.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/05/09/m...ls-selling-up/



