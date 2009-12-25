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Курс биткоина обновил исторический максимум на фоне дампа альткоинов

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Курс биткоина обновил исторический максимум на фоне дампа альткоинов
Цена первой цифровой криптовалюты стремительно растет на фоне резкого дампа альткоинов и ухода в оффлайн нод Bitcoin Unlimited.

Согласно данным биткоин-индекса TradeBlock, средневзвешенная цена первой цифровой валюты за сутки выросла на 8% и в настоящее время составляет $1737 за 1 BTC.


В индекс XBX от аналитического ресурса TradeBlock входят значения цены биткоина от ведущих криптовалютных бирж мира, включая Bitstamp, Kraken, itBit и GDAX (подразделение Coinbase).

В настоящее время средневзвешенный курс биткоина на сервисе Coinmarketcap несколько завышен. По всей видимости, это связано с тем, что данный ресурс черпает значения цены первой криптовалюты в том числе из южнокорейских и японских бирж, где курс биткоина заметно отличается от остальных торговых площадок:


Данные: bravenewcoin
Данные технических индикаторов свидетельствуют о сильной перекупленности биткоина. В частности, трендовый индикатор ADX и полосы Боллинджера на дневном графике биржи Bitstamp показывают высокую вероятности коррекции цены:


Данные: bitcoincharts
Напомним, ведущая криптовалютная биржа Poloniex подверглась DDoS-атаке. Также ForkLog сообщал о том, что ноды Bitcoin Unlimited снова ушли оффлайн.

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Метки
биткоин, криптовалюты, курс, новости
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