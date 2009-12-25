Курс биткоина обновил исторический максимум на фоне дампа альткоинов

Цена первой цифровой криптовалюты стремительно растет на фоне резкого дампа альткоинов и ухода в оффлайн нод Bitcoin Unlimited.
Согласно данным биткоин-индекса TradeBlock, средневзвешенная цена первой цифровой валюты за сутки выросла на 8% и в настоящее время составляет $1737 за 1 BTC.
В индекс XBX от аналитического ресурса TradeBlock входят значения цены биткоина от ведущих криптовалютных бирж мира, включая Bitstamp, Kraken, itBit и GDAX (подразделение Coinbase).
В настоящее время средневзвешенный курс биткоина на сервисе Coinmarketcap несколько завышен. По всей видимости, это связано с тем, что данный ресурс черпает значения цены первой криптовалюты в том числе из южнокорейских и японских бирж, где курс биткоина заметно отличается от остальных торговых площадок:
Данные: bravenewcoin
Данные технических индикаторов свидетельствуют о сильной перекупленности биткоина. В частности, трендовый индикатор ADX и полосы Боллинджера на дневном графике биржи Bitstamp показывают высокую вероятности коррекции цены:
Данные: bitcoincharts
Напомним, ведущая криптовалютная биржа Poloniex подверглась DDoS-атаке. Также ForkLog сообщал о том, что ноды Bitcoin Unlimited снова ушли оффлайн.
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