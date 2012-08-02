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Компания Amazon заняла лидирующую позицию на рынке голосовых помощников

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Компания Amazon заняла лидирующую позицию на рынке голосовых помощников
Amazon умеет популяризировать простые аппаратные средства. Сначала это была платформа для чтения электронных книг Amazon Kindle, а теперь — голосовой помощник. По данным исследования eMarketer, гигант электронной коммерции занимает 70,6% рынка в новой категории, которую он сам же создал после изобретения Amazon Echo в 2014 году. В докладе говорится, что в 2017 году Google готова отвоевать свою часть рынка, но Amazon по-прежнему останется лидером ниши, сохраняя за собой большой отрыв.



Ожидается, что еще больше американцев начнут использовать виртуальных личных помощников, будь то домашние устройства, такие как Echo или Google Home, или работающие как часть мобильных телефонов. Исследования показывают, что в 2017 году 60,5 миллионов американцев будут использовать Amazon’s Alexa, Google Now, Microsoft’s Cortana или Apple’s Siri не реже одного раза в месяц. По сравнению с прошлым годом, количество пользователей выросло на 23,1%. Чтобы понимать наглядно, это одна пятая часть пользователей смартфонов.
Неудивительно, что лучше всего воспринимают голосовой помощник миллениалы. По прогнозу, больше одной трети поколения будет использовать его в этом году.

Контроль рынка:


Для Amazon это отличная новость. Недавно гигант коммерции начал кампанию, в результате которой хочет сделать Alexa синонимом голосового помощника. Сторонние разработчики могут использовать Alexa в своих приложениях, а еще — виртуальный помощник интегрирован в десятки продуктов, представленных на Consumer Electronics Show в этом году.

Доля рынка Amazon в сфере голосовых помощников отражает успех компании в другом направлении. Отчеты показывают, что Amazon способствовала падению продаж физических книг в магазинах вроде Borders. Теперь компания занимает 74% рынка электронных книг.

Перевод специально для mmgp.ru

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