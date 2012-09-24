Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,275 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Invest System Club - investsystem.club

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:32
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.11.2015
Сообщений: 1,308
Благодарностей: 249
УГ: 0
КП: 0.000
Invest System Club - investsystem.club
Я не админ/владелец проекта, проект Invest System Club добавлен на мониторинг

Старт 27.04.17

Посмотреть/Зарегистрироваться

Описание:

Мы группа свободных интернет инвесторов, специализирующихся на краткосрочном высокодоходном инвестировании. Основными направлениями нашей деятельности является инвестирование в МФО, ПИФы, Стартапы, сайты.
Как мы сотрудничаем с МФО? Мы являемся донорами денежных средств с одной стороны, и с другой стороны мы сами поставляем МФО клиентов(В случае если сами не готовы предоставить кредит).
Как мы сотрудничаем с ПИФ? Мы постоянно отслеживаем самых стабильных управляющих, разделяем между ними инвестиционный пакет.
Стартапы. Мы постоянно проводим мониторинг стартапов, в случае если стартап имеет перспективы, часть инвестиционного пакета инвестируем в стартап.
Сайты. Мы производим постоянный мониторинг и покупку сайтов выставленных на продажу на различных интернет площадках. В случае если сайт способен в кратчайшие сроки принести прибыль, либо есть возможность быстро и выгодно его перепродать, мы его покупаем и получаем прибыль.
В ближайшем будущем планируется создание собственной кредитной МФО.

Инвестиционные планы:

Плавающий процент 12-15% сроком на 3, 10, 30 дней

Мин/макс депозит: 300 рублей/Максимальная сумма ограничена, в зависимости от текущей потребности в денежных средствах для реинвестирования

Платежные системы: Perfect Money, Payeer

Выплаты: ручные

Реф.система: 5-10-15%

Тех часть: SSL, DDoS



Наш депозит(листинг):

OPERATION №351342513

Operation date: 09 May 2017 01:41
Operation ID: 351342513
Operation type: transfer
Shop: investsystem.club
Status: success
Debited: 131.25 $
Credited: 131.25 $
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.2.14
Monmaster вне форума  
Старый Сегодня, 12:37
#2
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,938
Благодарностей: 4,582
УГ: 3
КП: 0.005
Re: Invest System Club - investsystem.club
боги фотошопа делали диз
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

TRAPPER-INVEST.COM-Независимый блог об инвестициях и криптовалютах,рефбеки партнерам
NEWHYIP-качественные обзоры, лучший RCB в сети|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек!
HyipClub.Club- Максимальный Рефбэк На Рынке!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club
HDS на форуме  
Старый Сегодня, 13:15
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: в реальности
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 20,827
Благодарностей: 11,236
УГ: 11
КП: 0.517
подарки
награды Нострадамус 
Re: Invest System Club - investsystem.club
По планам, конечно, ближе к фасту он.
Сроки быстрые вполне.
Но сайт меня не впечатлил.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

TRAPPER-INVEST.COM –Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
cotzp на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар forfor
Impress.ai обеспечивает финансирование, чтобы сделать рекрутинг эффективным и простым
От forfor в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Denver10
За год реальные зарплаты украинцев уменьшилась на 18%
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар An27
Как отредактировать метод открутки кампаний в адвордс
От An27 в разделе «Google Adsense/Adwords»
Аватар TheGOLDskull
thebigrabbit - thebigrabbit.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Треть немецких компаний намерена закрыть проекты в РФ и уволить сотрудников из РФ
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватар Alcest
В Украине отменили мокрые печати
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
410,275
Тем
468,786
Сообщений
11,577,762

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube