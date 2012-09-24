Invest System Club - investsystem.club

Я не админ/владелец проекта, проект Invest System Club добавлен на мониторинг
Старт 27.04.17
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Описание:
Мы группа свободных интернет инвесторов, специализирующихся на краткосрочном высокодоходном инвестировании. Основными направлениями нашей деятельности является инвестирование в МФО, ПИФы, Стартапы, сайты.
Как мы сотрудничаем с МФО? Мы являемся донорами денежных средств с одной стороны, и с другой стороны мы сами поставляем МФО клиентов(В случае если сами не готовы предоставить кредит).
Как мы сотрудничаем с ПИФ? Мы постоянно отслеживаем самых стабильных управляющих, разделяем между ними инвестиционный пакет.
Стартапы. Мы постоянно проводим мониторинг стартапов, в случае если стартап имеет перспективы, часть инвестиционного пакета инвестируем в стартап.
Сайты. Мы производим постоянный мониторинг и покупку сайтов выставленных на продажу на различных интернет площадках. В случае если сайт способен в кратчайшие сроки принести прибыль, либо есть возможность быстро и выгодно его перепродать, мы его покупаем и получаем прибыль.
В ближайшем будущем планируется создание собственной кредитной МФО.
Инвестиционные планы:
Плавающий процент 12-15% сроком на 3, 10, 30 дней
Мин/макс депозит:
300 рублей/Максимальная сумма ограничена, в зависимости от текущей потребности в денежных средствах для реинвестирования
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer
Выплаты:
ручные
Реф.система:
5-10-15%
Тех часть:
SSL, DDoS
Наш депозит(листинг):
OPERATION №351342513
Operation date: 09 May 2017 01:41
Operation ID: 351342513
Operation type: transfer
Shop: investsystem.club
Status: success
Debited: 131.25 $
Credited: 131.25 $