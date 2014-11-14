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В Россию задумали поставлять тосканское вино Dimon

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В Россию задумали поставлять тосканское вино Dimon


Итальянская винодельческая компания ColleMassari планирует начать выпускать вино Dimon для экспорта в Россию, сообщает агентство «Москва».

По его данным, заявка на регистрацию нового бренда уже подана в Роспатент совладельцем итальянской компании Марией Ирис. Товарные знаки регистрируются по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, позволяющим выпускать и продавать под этим брендом вино и другие алкогольные напитки.

Президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов сказал агентству, что между регистрацией бренда и выходом вина на российском рынке может пройти несколько лет и говорить о начале поставок преждевременно. «Тем не менее вино такой крупной винодельческой компании, которая известна такими винами, как ColleMassari и Grattamacco, будет безусловно популярно в России», — добавил он.

Итальянской винодельческой компании ColleMassari принадлежат два хозяйства в Тоскане.

Согласно данным ФТС, по итогам 2016 года импорт столового вина в Россию вырос на 4,5 процента. В страну из-за рубежа ввезли около 175 миллионов литров алкогольного напитка.

Летом 2016 года сообщалось, что импорт алкоголя начал расти после рекордного падения в 2015-м. Снижение поставок импортного алкоголя в Россию началось с декабря 2014 года после обвала рубля. Девальвация привела к росту цен на зарубежное спиртное, в результате чего по итогам 2015 года объемы импорта алкоголя резко упали.

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россия, товар
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