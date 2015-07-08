FamInvest -- накопительный рефбэк до 70% + закрытые инсайды

Своим постоянным рефералам обеспечиваю техническую и информационную поддержку, даю консультации и советы по инвестированию и инвестиционным проектам. Дополнительно к этому действуют следующие программы (считается ваш суммарный вклад в любые проекты по моим партнёрским ссылкам):
• При суммарном вкладе от $300 я возвращаю вам 30% от партнёрки
• При суммарном вкладе от $1000 я возвращаю вам 50% от партнёрки
• При суммарном вкладе от $3000 я возвращаю вам 70% от партнёрки
После того, как сделаете депозит в одном или нескольких проектах по моей партнёрской ссылке, я даю вам логин и пароль для доступа к закрытым разделам на моём сайте. Все следующие ваши депозиты будут добавляться к балансу и ваш уровень доступа будет повышаться.
Действует реферальная программа от проекта FamInvest. Если от вас пришел человек, купивший подписку на II или III курс обучения, вы получите 50% от первой оплаты и 25% от всех последующих! Через некоторое время в кабинете у моих рефералов появится ссылка для приглашений.
Подробности тут http://faminvest.ru/refback/