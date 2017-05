Lonsdayl



В Чернобыле построят огромную солнечную ферму ферма будет способна генерировать половину энергии, которую вырабатывала ЧАЭС.







Выработка солнечной энергии — единственный способ эффективно использовать радиационную зону вокруг места бедствия, так как земля не будет пригодна для обработки и выращивания на ней сельскохозяйственных культур в течение следующих нескольких сотен лет. К счастью, в области достаточно солнечного света, чтобы убедить финансовых провайдеров в финансировании проекта. Изначально министр экологии Украины Остап Семерак рассказал о планах превратить область в солнечную ферму в середине прошлого года. Он заявил, что к концу 2016 года должны быть установлены солнечные панели на 4 МВт, чтобы до июня довести общее количество в стране до 570 МВт. В конечном счете, количество установленной солнечной мощи должно достичь 1 ГВт, для чего нужны инвестиции в размере $ 1,1 млрд. Сегодня Семерак рассказал Voice of America, что совместное украинско-германское предприятие инвестировало первые деньги в проект по солнечной энергии на Чернобыльской АЭС — $ 1,1 млн. Согласно плану, инвестиции используют для установки панелей общей мощностью 1,5 МВт, которую завершат к концу этого месяца.



«Появление первой, хотя и небольшой, солнечной электростанции свидетельствует о том, что проект будет развиваться. И в нем могут заинтересоваться крупные инвесторы», - сказал министр, ссылаясь на количество заинтересованных в проекте компаний. В январе министерство сообщило о 39 потенциальных кандидатах на роль инвесторов, из них 13 — международные фирмы. Сейчас, по словам Семерака, количество заинтересованных выросло до 50.



Почему инвесторы заинтересованы в строительстве фермы? В Чернобыле есть инфраструктура для передачи электроэнергии, а до 2030 года действует система льготных тарифов, предусматривающая фиксированную цену за киловатт. Кроме того, Украина снизила ставки аренды государственной собственности в чернобыльской зоне на 85% и упростила процесс аренды. Проще говоря, Киев делает все возможное, чтобы мотивировать инвесторов вкладывать деньги в зону отчуждения вокруг Чернобыля, где 31 год назад произошла одна из самых страшных ядерных катастроф в истории человечества, в результате чего погибли тысячи людей, а огромные участки земли стали непригодными для использования. И вот теперь появился вариант с возобновляемой энергией.



Перевод специально для mmgp.ru



