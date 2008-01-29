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На Russian Gaming Week расскажут о выплатах выигрышей в биткойнах

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На Russian Gaming Week расскажут о выплатах выигрышей в биткойнах

В ходе Russian Gaming Week 2017, крупнейшего события гэмблинг-индустрии в году, исполнительный директор Cryptopay Эрик Бенц расскажет о преимуществах работы с криптовалютами и что собой представляют дебетовые биткоин-карты.

Эрик Бенц, директор Cryptopay, посвятил сфере финтеха более 10 лет, разрабатывая ПО для крупных платежных сервисов. Последние несколько лет работа спикера тесно связана с блокчейн-технологией и её внедрением в бизнес-процессы. На Russian Gaming Week Эрик представит доклад о выплатах выигрышей в биткойнах и дебетовых биткойн-картах.

В рамках своего доклада, спикер расскажет о том, какие преимущества дают выплаты в биткойнах, что такое дебетовые BTC-карты и зачем они нужны, как проводить выплаты зарплаты в биткойнах, какие ниши открывает биткойн, как работают уже существующие продукты и как они влияют на будущее рынка.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке

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Метки
биткоин, криптовалюта, технология блокчейн
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