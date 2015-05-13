Стартап Kobalt Music привлек $75 млн для платформы по управлению авторским правом

Стартап Kobalt Music, расположенный в Нью-Йорке, привлек $ 75 млн инвестиций, закрыв раунд D для своей глобальной музыкальной платформы.
Инвестиции предоставил Hearst Entertainment в сотрудничестве с венчурными фондами Balderton Capital и MSD Capital. Компания нацелена использовать привлеченное финансирование для расширения своей платформы и своей деятельности с целом.
Основанная в 2000 году под руководством Уиллард Адриц (сейчас генеральный директор) совместно с Ричардом Томпсоном (технический директор), Kobalt Music является разработчиком глобальной платформы по управлению авторским правом и последующей монетизации работ пользователей.
Kobalt Music предлагает широкий спектр услуг, включая: управление лицензией, распределение авторских прав, заключение контрактов со звукозаписывающими студиями, обработка аудио и видео контента.
Платформа также даёт возможность передавать работы пользователей на Apple Music и Spotify, а также монетизировать контент через YouTube.
На сегодняшний день, Kobalt Music насчитывает свыше 25 тысяч авторов песен и более 2000 художников. Клиентами компании на сегодняшний день являются Бьорк, Келли Кларксон, Майлз Дэвис, Maroon 5, Lenny Kravitz, Dave Grohl, One Republic, Simon & Garfunkel, Зайн Малик, Макс Мартин, Пол Маккартни, Стив Никс, Pitbull, Элвис Пресли, Skrillex, Сэм Смит и др.
Также напомню, что стартап за все свое время существования (более 17 лет) привлек порядка $ 191 млн инвестиций, которые успешно использовал для своей платформы.
Специально для MMGP.RU