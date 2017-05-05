Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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hyipspark - hyipspark.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 08:40
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 29
Регистрация: 14.04.2007
Сообщений: 68,678
Благодарностей: 3,761
УГ: 5
КП: 0.018
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
hyipspark - hyipspark.com
Hyipspark


Старт 08.105.2017
Я не владелец / не админ проекта.

Легенда (машинный перевод):
Цитата:
Binary доход вариант имеет ряд преимуществ и помогает улучшить финансовое состояние трейдера:

Этот тип контракта позволяет зарабатывать деньги в простой и быстрой манере, так как она рассматривает определенные риски и прибыли.
Будучи простым и ясным, бинарные опционы являются незаменимым финансовым инструментом для начинающих. Там нет необходимости вычислять количество проходимых точек. Ключевой момент в этом типе доходов является регулярным прогресс, даже если она включает в себя небольшое количество очков.

Почему это выгодно делать деньги на бинарных опционов с нашей компанией?

Мы были на этом рынке с 2010 года регулярно отслеживать даже малейшие изменения. Нам доверяют профессионалам с безупречной репутацией. Сегодня наш список достижений включает в себя тысячи реализованных сделок и многочисленных положительных отзывов.
Планы :

Цитата:
125% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $10000.00 125.00

250% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $25.00 - $10000.00 250.00

550% After 10 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $50.00 - $10000.00 550.00

1100% After 15 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $200.00 - $10000.00 1100.00


200% After 2 Days (VIP Plan)
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5001.00 - $10000.00 200.00
Принимает : PerfectMoney , Bitcoin,
Advcash и Payeer.
Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License
hyipspark.com - Licensed
Реферальная система : 5%
Минимальный вклад : $5
Выплаты : Инстант
SSL : COMODO CA Limited



Whois Record ( last updated on 2016-10-19 )
Цитата:
Domain name: HYIPSPARK.COM
Registry Domain ID: 2120786662_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: http://www.namecheap.com
Updated Date: 2017-05-05T03:40:21.00Z
Creation Date: 2017-05-05T03:35:29.00Z

Name Server: ns1.hyipspark.com
Name Server: ns2.hyipspark.com
DNSSEC: unsigned
>>> Ссылка для регистрации <<<

Наш вклад :

05.09.17 05:38 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14475395 from U1825364. Batch: 175570482. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to hyipspark.com User gsmonitor.
__________________
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TheGOLDskull вне форума  
Старый Сегодня, 09:09
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 4,085
Благодарностей: 1,358
Записей в блоге: 3
УГ: 4
КП: 0.188
Re: hyipspark - hyipspark.com
Цитата:
Сообщение от TheGOLDskull Посмотреть сообщение
Старт 08.105.2017
__________________
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Andrey Igoshin на форуме  
Старый Сегодня, 09:27
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.05.2016
Сообщений: 144
Благодарностей: 64
УГ: 1
КП: 0.000
Re: hyipspark - hyipspark.com
Цитата:
Сообщение от TheGOLDskull Посмотреть сообщение
Выплаты : Инстант
FAQ

После того, как я сделаю запрос на вывод средств, когда будут средства будут доступны на моем электронной валюты счета?

Средства, как правило, доступны в течение 1-28 часов.
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milchenkoff на форуме  
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