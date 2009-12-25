Курс биткоина превысил $1600

За последние сутки первая цифровая валюта выросла более чем на 5% и в настоящее средневзвешенная цена биткоина составляет $1661.
Данные: coinmarketcap
За последнюю неделю цена биткоина выросла на 20%. Рыночная капитализация первой криптовалюты превышает $27 млрд, а среднесуточный объем торгов по состоянию на 8 мая 2017 года составляет почти $1,4 млрд.
Среди крупнейших торговых площадок наиболее низкий курс биткоина на Bitstamp ($1571) и BTC-e ($1587), а также на китайских биржах, что обусловлено ограничениями, наложенными Народным банком Китая. Самый высокий средневзвешенный курс биткоина — на южнокорейских и японских криптобиржах:
Данные: Brave New Coin
Напомним, капитализация рынка криптовалют превысила $50 млрд.
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