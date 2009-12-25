Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,248 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Курс биткоина превысил $1600

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:14
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,087
Благодарностей: 8,792
УГ: 4
КП: 0.151
подарки
награды Волшебный горшочек 
Курс биткоина превысил $1600
За последние сутки первая цифровая валюта выросла более чем на 5% и в настоящее средневзвешенная цена биткоина составляет $1661.


Данные: coinmarketcap

За последнюю неделю цена биткоина выросла на 20%. Рыночная капитализация первой криптовалюты превышает $27 млрд, а среднесуточный объем торгов по состоянию на 8 мая 2017 года составляет почти $1,4 млрд.

Среди крупнейших торговых площадок наиболее низкий курс биткоина на Bitstamp ($1571) и BTC-e ($1587), а также на китайских биржах, что обусловлено ограничениями, наложенными Народным банком Китая. Самый высокий средневзвешенный курс биткоина — на южнокорейских и японских криптобиржах:


Данные: Brave New Coin

Напомним, капитализация рынка криптовалют превысила $50 млрд.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
100% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please!
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, криптовалюта, курс, новости, рынке
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Курс биткоина достиг $1341 и превысил исторический максимум BigBoi Новости в мире финансов и инвестиций 21 Вчера 10:28
Курс биткоина снова превысил $1000 Сергей Горин Новости криптовалют 2 03.02.2017 21:35
Курс биткоина вновь превысил отметку в $1000 после падения до $775 NikofAlex Новости криптовалют 1 03.02.2017 08:22
Курс Биткоина превысил 1000 долларов на бирже Bitfinex jurgan Новости криптовалют 75 08.01.2017 12:01
Курс биткоина превысил $685 bizneser Новости криптовалют 0 27.10.2016 19:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Лохи,лохи...Дела ваши плохи...
От KatherinStar в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
Частная управляющая компания XbeTrade - xbetrade.com
От Jeff-pro в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Oliver Frank
Средняя зарплата в Украине чуть более 5 тысяч гривен
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар evgeny
mybetclub-www.mybetclub.com
От evgeny в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар polaks
SolidForexltd-solidforexltd.com
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Lonsdayl
Почему Apple начала лидировать над Samsung?
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
410,248
Тем
468,751
Сообщений
11,576,590

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube