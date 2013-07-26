Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BOB COMPANY-bob.company - Рефбек 100%

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:58
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Старый Сегодня, 04:11
#1
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,781
Благодарностей: 5,930
УГ: 11
КП: 0.038
подарки
BOB COMPANY-bob.company - Рефбек 100%
Всем привет! Предлагаю рефбек в проект BOB COMPANY в размере 5% от суммы депозита на план POOL , 6% от суммы депозита на план SNOOKER, 9% от суммы депозита на план SNOOKER, независимо какой-это от того какой это депозит первый, второй или десятый

Платежные системы:
Perfect Money
ADVCash
PAYEER

Тема развитие проекта на форуме ММГП:

http://mmgp.ru/showthread.php?t=514772

Консультации по регистации в проекте в личке, электронной почте - trapper77refback@gmail.com или в скайпе: stas.korobko (Внимательно смотрим Логин скайпа, есть мошенник косящий под меня) или месенджере Telegram - самый оптимальный на сегодня вариант, мой логин - @Trapper77


Условия предоставления:

Ссылка для регистрации в подписи или запросить в личке, скайпе или почте для тех кто не любит чистить куки.

После регистрации - отписываемся мне в личке, почте или скайпе - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке, скайпе, - логин вашего аккаунта, сумму депозита.
Cообщаете мне Ваш номер счета Перфект Мани или Advcash. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек. Комиссия платежной системы на получателе.

После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационнный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!

Всем удачных инвестиций и профита!
__________________
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Чат блога TRAPPER-INVEST.COM в TELEGRAM
Последний раз редактировалось Trapper77; Сегодня в 04:18.
Trapper77 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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