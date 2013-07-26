BOB COMPANY-bob.company - Рефбек 100%

Всем привет! Предлагаю рефбек в проект BOB COMPANY в размере 5% от суммы депозита на план POOL , 6% от суммы депозита на план SNOOKER, 9% от суммы депозита на план SNOOKER, независимо какой-это от того какой это депозит первый, второй или десятый
Консультации по регистации в проекте в личке, электронной почте - trapper77refback@gmail.com или в скайпе: stas.korobko (Внимательно смотрим Логин скайпа, есть мошенник косящий под меня) или месенджере Telegram - самый оптимальный на сегодня вариант, мой логин - @Trapper77
Условия предоставления:
Ссылка для регистрации в подписи или запросить в личке, скайпе или почте для тех кто не любит чистить куки.
После регистрации - отписываемся мне в личке, почте или скайпе - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке, скайпе, - логин вашего аккаунта, сумму депозита.
Cообщаете мне Ваш номер счета Перфект Мани или Advcash. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек. Комиссия платежной системы на получателе.
После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек. Внимание!!! Данная тема носит информационнный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!
Всем удачных инвестиций и профита!