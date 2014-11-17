Nemesis Bioscience привлек более £700 000 для развития бактериальной кибергенетики

Имеющая офисы в Кембридже и Кардиффе компания Nemesis Bioscience, занимающаяся разработкой продуктов, восстанавливающих антимикробную терапию, ставшую неэффективной вследствие возросшей сопротивляемости микробов, получила более 700 000 фунтов стерлингов инвестиций в посевном раунд финансирования. Это раунд возглавил The Rainbow Seed Fund, который инвестировал вместе с Finance Wales и доктором Марком МакКамишем.
Компания намерена использовать полученные средства для сертифицирования своего набора технологий.
Основанная в марте 2014 года доктором Франком Массамом, профессором Конрадом Лихтенштейном и доктором Ги Микава, компания Nemesis Bioscience продвигает технологии бактериальной кибергенетики, среди которых:
- Nemesis Symbiotics для разнообразных применений, включая изменение резистентности к антибиотикам;
- Nemesis Transmids для клинической, ветеринарной и промышленной нужд.
Противомикробная резистентность - одна из самых серьезных угроз здоровью. Устойчивые бактерии в настоящее время слишком распространены и некоторые патогенные микроорганизмы стали резистентными к нескольким типам или классам антибиотиков. Потеря эффективных антибиотиков подорвет способность бороться с инфекционными заболеваниями и справиться с инфекционными осложнениями, которым подвержены пациенты, подвергающиеся химиотерапии, диализу или хирургическому вмешательству, особенно это касается трансплантации органов.
Технологии Nemesis Cybergenetics используют модифицированные, мультиплексированные программируемые эндонуклеазы с гидовой РНК, первая из которых доказала способность инактивировать сопротивляемость к бета-лактамным антибиотикам, избирая в качестве своей цели 8 семейств бета-лактамаз, включая бета-лактамазы расширенного спектра, карбапенемазы и металло-бета-лактамазы.
Для продуктов компании большие возможности открываются на рынках антибиотиков, в сфере ухода за ранами и ветеринарной медицины.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru