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Nemesis Bioscience привлек более £700 000 для развития бактериальной кибергенетики

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Nemesis Bioscience привлек более £700 000 для развития бактериальной кибергенетики

Имеющая офисы в Кембридже и Кардиффе компания Nemesis Bioscience, занимающаяся разработкой продуктов, восстанавливающих антимикробную терапию, ставшую неэффективной вследствие возросшей сопротивляемости микробов, получила более 700 000 фунтов стерлингов инвестиций в посевном раунд финансирования. Это раунд возглавил The Rainbow Seed Fund, который инвестировал вместе с Finance Wales и доктором Марком МакКамишем.

Компания намерена использовать полученные средства для сертифицирования своего набора технологий.


Основанная в марте 2014 года доктором Франком Массамом, профессором Конрадом Лихтенштейном и доктором Ги Микава, компания Nemesis Bioscience продвигает технологии бактериальной кибергенетики, среди которых:

- Nemesis Symbiotics для разнообразных применений, включая изменение резистентности к антибиотикам;

- Nemesis Transmids для клинической, ветеринарной и промышленной нужд.

Противомикробная резистентность - одна из самых серьезных угроз здоровью. Устойчивые бактерии в настоящее время слишком распространены и некоторые патогенные микроорганизмы стали резистентными к нескольким типам или классам антибиотиков. Потеря эффективных антибиотиков подорвет способность бороться с инфекционными заболеваниями и справиться с инфекционными осложнениями, которым подвержены пациенты, подвергающиеся химиотерапии, диализу или хирургическому вмешательству, особенно это касается трансплантации органов.


Технологии Nemesis Cybergenetics используют модифицированные, мультиплексированные программируемые эндонуклеазы с гидовой РНК, первая из которых доказала способность инактивировать сопротивляемость к бета-лактамным антибиотикам, избирая в качестве своей цели 8 семейств бета-лактамаз, включая бета-лактамазы расширенного спектра, карбапенемазы и металло-бета-лактамазы.

Для продуктов компании большие возможности открываются на рынках антибиотиков, в сфере ухода за ранами и ветеринарной медицины.

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Перевод специально для MMGP.ru
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