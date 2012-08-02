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Акции Hertz подешевели на 16% после публикации квартального отчета

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Акции Hertz подешевели на 16% после публикации квартального отчета
Hertz Global Holdings, материнская компания франшизы по прокату автомобилей Hertz, наблюдала за снижением цены акций компании после публикации финансового квартального отчета. Из-за больших, чем ожидалось, убытков акции упали в цене на 16% до $ 12,47.



За отчетный период скорректированный убыток составил 1,61 на акцию, что не соответствует аналитическим оценкам, согласно которым ожидался максимальный убыток в размере $ 0,84. Компания также сообщила о квартальной прибыли в $ 1,92 миллиарда, что ниже ожидаемого уровня. Аналитики прогнозировали $ 1,95 млрд прибыли в этом квартале.

«Как мы уже говорили, компания реализует план оборота, - говорится в заявлении президента и генерального директора Кэтрин Маринелло. - Мы помним об встречных ветрах, связанных с остаточной стоимостью подержаных автомобилей, но мы по-прежнему непоколебимо относимся к инвестициям в бизнес».

Слабость акций Hertz — плохая новость для инвесторов. Начиная с августа 2014 года, когда акции компании были на рекордно высоком уровне, они упали в цене на 88%. 4 мая при закрытии торгов акции Hertz стоили $ 14,61 — самая низкая цена с 2009 года, а 8 мая они стоят $ 12,47 за штуку.

Перевод специально для mmgp.ru

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