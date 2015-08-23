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Яндекс Директ без НДС + скидка 10%
Приветствую всех,кто не хочет переплачивать за рекламу в Яндекс Директе.
В настоящий момент есть возможность оплачивать рекламу без грабительского НДС,и еще+10% скидка.
Крупным игрокам особые условия по договоренности!
Пример: купив у меня аккаунт Директа, я Вам пополняю его,скажем на 500у.е(аккаунты доллоровые)
Вы же возвращаете мне всего 450 у.е,или рублями по курсу, выгода очевидна!!!
Вы экономите на НДС +получаете скидку 10% при пополнение Директа.
В моих аккаунтах доллар равен курсу рубля, т.е на сегодня примерно 1$=58рублям!
Цена за клик,кликабельность и конверсии останутся без изменений для Вас.Разве что дешевле на 28%!!!
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