Artemis Health привлек $8.3 млн для аналитической платформы здравоохранения

Стартап Artemis Health, расположенный в Солт-Лейк-Сити (Юта), привлек $ 8.3 млн инвестиций, закрыв раунд A для своей аналитической платформы здравоохранения.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Maverick Ventures. Благодаря проведённому финансированию, управляющий директор Maverick Ventures Амбар Бхаттачариа, присоединится к совету директоров Artemis Health.
Основанная в 2013 году под руководством генерального директора ГрантаГордона и директором по маркетингу Далленом Оллредом, Artemis Health является разработчиком аналитической платформы, которая позволяет работодателям и владельцам компании оптимизировать денежные средства на здравоохранении и минимизировать расходы.
На сегодняшний день, компания работает с более 20-ти крупными компаниями, которые насчитывают свыше миллиона работников.
Стоит также отметить, что генеральный директор Liazon Ашок Сабраманиан совместно с руководителем Willis Towers Watson Уиллисом Тауэрсом, также присоединятся к совету директоров Artemis Health.
Напомню, что за все свое время существования стартап привлек свыше $ 10 млн инвестиций, которые были успешно потрачены на создание и раскрутку своей платформы.
Перевод специально для MMGP.RU