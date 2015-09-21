Украинский стартап-рекордсмен Grammarly собрал 110 миллионов долларов инвестиций

Рекордную сумму инвестиций собрал стартап основанный украинцами
Стартап проект создали граждане Украины в лицах А. Шевченко, Д. Лидера и М. Литвина. Команде удалось собрать 110 миллионов долларов инвестиций. Сбор средств проводила венчурная компания General Catalyst. Инвесторами на презентации выступили венчурный фонд из США Spark Capital, SignalFire, IVP и компания Breyer Capital. Если брать в учет только проекты основанные украинцами, то это самая большая сумма собранная для стартапа.
Проект Grammarly представляет из себя площадку для проверки текстов на правописание и грамматику. На данный момент площадка работает только с английским языком, а особенностью сервиса является то, что сервис может проверять структуру построения предложений и даже стилистику текста. Корректировка ошибок происходит в автоматическом режиме. Сервис обладает широкой аудиторией пользователей в которую вошли студенты и школьники англоязычных стран. Так же сервис пользуется спросом в компаниях, чьи сотрудники часто ведут монотонную деловую переписку. По статистике стартапа в прошлом месяце этого года сервисом ежедневно пользовались около 7 миллионов человек.
Новый сбор средств для стартапа прошел в рамках инвестирования для внедрения новой функции в сервис. Новшеством проекта должно быть то, что Grammarly будет предлагать исправления с учетом тона, настроения или контекста писем. Стартап официально зарегистрирован в Сан-Франциско (США), а второй офис имеет в Киеве (Украина).
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По материалам itc.ua