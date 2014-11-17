Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,236 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Visunex Medical Systems привлек $20 млн. для лучшей диагностики проблем с глазами

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:59
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,548
Благодарностей: 790
УГ: 5
КП: 0.112
подарки
Visunex Medical Systems привлек $20 млн. для лучшей диагностики проблем с глазами

Visunex Medical Systems, расположенная во Фремонте (Калифорния, США) компания, работающая в сфере медицинских технологий, получила 20 миллионов долларов финансирования в Серии Б. Инвесторы предпочли не раскрывать своих данных.

Компания, которая привлекла на сегодняшний день 32 миллиона долларов инвестиций, намерена использовать полученные средства для расширения производственных мощностей и увеличения инвестиций в исследования и разработки для вывода на рынок дополнительных продуктов.

Под руководством Вэй Су, доктора философии, учредителя и генерального директора, компания Visunex Medical Systems разрабатывает, производит и продает интегрированные оптические системы, которые позволяют повысить возможности врачей диагностировать и лечить заболевания глаз у младенцев и детей.

Семейство беспроводных широкополосных цифровых систем изображений PanoCam представляет собой новейшие 130-градусные системы визуализации обратной стороны глазного яблока для использования при обследовании новорожденных и более возрастных детей. Беспроводная технология обеспечивает настоящую портативность, мобильность и гибкость для отделения новорожденных, детского отделения интенсивной терапии или детской комнаты. Эти системы являются первым жизнеспособным решением для дистанционной визуализации и телемедицины, позволяющими пользователю использовать мобильную модель размером с чемоданчик при частых визитах по различным адресам или клиникам.


Пользователи также могут использовать беспроводную ручную IRIS-камеру (с механической диафрагмой) как системы Pro, так и новой системы Solo PanoCam, которая идет в индивидуальном чехле и может делать снимки в течение нескольких часов на одном заряде батареи. Она имеет модернизированные модули, обеспечивающие отличную визуализацию сосудистых и структурных аномалий, позволяет получать изображения глаз детей с высоким разрешением (светлый или темный пигмент сетчатки легко разглядеть), а линза MaxMag на 70 градусов обеспечивает хорошее увеличение изображения.

Уникальность

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Медицинский стартап Outset Medical привлек $76.5 млн инвестиций Denver10 Горячие новости 0 03.05.2017 17:34
Стартап Babylon Health привлек $ 60 млн для диагностики заболеваний с помощью ИИ Lonsdayl Горячие новости 0 26.04.2017 00:47
Стартап Mobidiag привлек €3.99 млн для диагностики инфекционных заболеваний Alcest Горячие новости 0 19.04.2017 02:01
Стартап Lophius Biosciences привлек €7.4 млн для диагностики инфекционных заболеваний Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.03.2017 22:59
Российский сервис для диагностики рака Solo привлек 5 миллионов рублей CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 5 10.11.2016 22:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Честные экономические игры
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар tiu-bik
Программа саморазвития
От tiu-bik в разделе «Психология успеха»
Аватар Villa1981
В Волгограде продана золотая монетам весом в килограмм!
От Villa1981 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Биткоин на Всемирном экономическом форуме в Давосе
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Bona
Crypto Technologies LTD - Cryptotech-ltd.com
От Bona в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Liberty Picker
От programming в разделе «Список интернет мошенников»
.     
Пользователей
410,236
Тем
468,736
Сообщений
11,576,104

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube