Visunex Medical Systems привлек $20 млн. для лучшей диагностики проблем с глазами

Visunex Medical Systems, расположенная во Фремонте (Калифорния, США) компания, работающая в сфере медицинских технологий, получила 20 миллионов долларов финансирования в Серии Б. Инвесторы предпочли не раскрывать своих данных.
Компания, которая привлекла на сегодняшний день 32 миллиона долларов инвестиций, намерена использовать полученные средства для расширения производственных мощностей и увеличения инвестиций в исследования и разработки для вывода на рынок дополнительных продуктов.
Под руководством Вэй Су, доктора философии, учредителя и генерального директора, компания Visunex Medical Systems разрабатывает, производит и продает интегрированные оптические системы, которые позволяют повысить возможности врачей диагностировать и лечить заболевания глаз у младенцев и детей.
Семейство беспроводных широкополосных цифровых систем изображений PanoCam представляет собой новейшие 130-градусные системы визуализации обратной стороны глазного яблока для использования при обследовании новорожденных и более возрастных детей. Беспроводная технология обеспечивает настоящую портативность, мобильность и гибкость для отделения новорожденных, детского отделения интенсивной терапии или детской комнаты. Эти системы являются первым жизнеспособным решением для дистанционной визуализации и телемедицины, позволяющими пользователю использовать мобильную модель размером с чемоданчик при частых визитах по различным адресам или клиникам.
Пользователи также могут использовать беспроводную ручную IRIS-камеру (с механической диафрагмой) как системы Pro, так и новой системы Solo PanoCam, которая идет в индивидуальном чехле и может делать снимки в течение нескольких часов на одном заряде батареи. Она имеет модернизированные модули, обеспечивающие отличную визуализацию сосудистых и структурных аномалий, позволяет получать изображения глаз детей с высоким разрешением (светлый или темный пигмент сетчатки легко разглядеть), а линза MaxMag на 70 градусов обеспечивает хорошее увеличение изображения.
Уникальность
Специально для mmgp.ru