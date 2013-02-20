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Курс биткоина установил новый исторический максимум в $1608

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Курс биткоина установил новый исторический максимум в $1608

Курс криптовалюты Bitcoin устанавливает новый исторический максимум за всю историю своего существования в $1600.

Сегодня курс цены криптовалюты Bitcoin протестировал и поднялся выше уровня 1600$ за один Bitcoin, что произошло впервые за всю историю торгов данной криптовалюты. Закрепиться выше данного уровня пока не удалось и на данный момент Bitcoin торгуется чуть ниже данного уровня, а именно на отметке 1590$.

Криптовалюта Bitcoin только за сегодняшний день прибавила около 8% и по данным биржи btc-e максимальная цена сегодня была на отметке 1608$ за один Bitcoin.

За последние 30 дней криптовалюта Bitcoin подорожала более чем на 34%.

Специально для форума MMGP.

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bitcoin, биткоин, криптовалюта, электронная валюта, электронные деньги
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